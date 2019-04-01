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На Закарпатті СБУ викрила організоване угруповання на вимаганні тридцяти тисяч євро

Головна, Закарпатська область 05-кві, 2019, 11:149 prov 60
Співробітники Служби безпеки України блокували в Закарпатській області діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей у підприємців.
На Закарпатті СБУ викрила організоване угруповання на вимаганні тридцяти тисяч євро

Оперативники спецслужби встановили, що до складу групи входило п’ятеро мешканців регіону. Зловмисники систематично вимагали гроші з представників комерційних структур. У разі несплати «данини» рекетири погрожували бізнесменам фізичною розправою.
Правоохоронці задокументували факт вимагання учасниками угруповання від місцевого підприємця тридцяти тисяч євро.
Співробітники СБУ затримали зловмисників згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на одній з вулиць обласного центру під час одержання третьої частини неправомірної вигоди у розмірі дві з половиною тисячі доларів США.
Вирішується питання щодо оголошення фігурантам справи підозри в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України, та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення інших фактів протиправної діяльності учасників організованого угруповання.
Заходи з викриття та затримання зловмисників проводились під процесуальним керівництвом прокуратури.
Прес-центр СБ України.
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