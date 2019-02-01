СБУ викрила хабарників

У Рівному СБУ викрила на хабарі військовослужбовця
Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі командира взводу однієї з військових частин Рівненської області.
Оперативники спецслужби встановили, що військовослужбовець вимагав від місцевого жителя дев’ятсот доларів США. За вказану суму зловмисник обіцяв сприяти у «вирішенні питання» щодо призову чоловіка на військову службу за контрактом. Співробітники СБУ задокументували отримання фігурантом справи чотирьохсот американських доларів у гривневому еквіваленті.
Правоохоронці затримали військового згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на робочому місці після одержання другої частини хабара у розмірі п’ятсот доларів США у гривневому еквіваленті.
У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину.
Заходи з викриття зловмисника проводились спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.
В Одесі СБУ викрила на хабарах оперуповноваженого поліції
Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарах оперуповноваженого одного із райвідділів Головного управління Національної поліції в Одеській області.
Оперативники спецслужби встановили, що посадовець створював штучні ситуації, під час яких вимагав від громадян гроші за непритягнення до відповідальності за нібито причетність до скоєних правопорушень. Вартість «послуг» зловмисника становила від тисячі доларів США. У випадку несплати грошей поліцейський погрожував кримінальним переслідуванням за фальсифікованими матеріалами про злочин.
Співробітники СБУ задокументували факт отримання посадовцем від місцевого жителя першої частини неправомірної вигоди в розмірі триста американських доларів. За вказану суму поліцейський обіцяв повернути заявнику паспорт громадянина України, вилучений у чоловіка за начебто скоєне правопорушення.
Фігуранту справи заочно повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та вирішується питання щодо оголошення у розшук.
У межах відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.
Заходи з викриття зловмисника проводились спільно з військовою прокуратурою та Державним бюро розслідувань.
За повідомленням Прес-центру СБ України https://akcenty.com.ua/incidents.