У Рівному СБУ викрила керівництво судової адміністрації на розкраданні бюджетних коштів та майна

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили керівництво Територіального управління судової адміністрації Рівненської області на розкраданні бюджетних коштів та майна, виділених для забезпечення роботи місцевих судів.
У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України оперативники СБУ спільно зі слідчими поліції провели обшуки на робочому місці, у помешканнях та нежитлових приміщеннях фігурантів справи.
Також санкціоновані слідчі дії відбулися у підприємців, які надавали послуги із забезпечення роботи судів в регіоні. Тривають слідчі дії.
Прес-центр СБ України.