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За шахрайство з землями природно-заповідного фонду судитимуть мешканку Хмельниччини

Новини регіону / Хмельницька область 14-июл, 2022, 08:179 prov 0
Прокурорами Окружної прокуратури міста Хмельницького до суду скеровано обвинувальний акт відносно жительки Хмельницького району за фактом шахрайства та підроблення офіційного документа, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України). 
Встановлено, що жінка використала підроблений державний акт для реєстрації права власності на земельну ділянку у дендрологічному парку «Поділля». 
Внаслідок цього ділянку загальною площею 0,15 га та орієнтовною вартістю близько 400 тис грн незаконно переведено з комунальної у приватну власність. 
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділом Хмельницького районного управління поліції ГУНП в області. 
Довідково: найсуворіша санкція інкримінованих статей передбачена       ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України - позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.
Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури.
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