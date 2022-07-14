За шахрайство з землями природно-заповідного фонду судитимуть мешканку Хмельниччини

Прокурорами Окружної прокуратури міста Хмельницького до суду скеровано обвинувальний акт відносно жительки Хмельницького району за фактом шахрайства та підроблення офіційного документа, вчинене за попередньою змовою групою осібВстановлено, що жінка використала підроблений державний акт для реєстрації права власності на земельну ділянку у дендрологічному парку «Поділля».Внаслідок цього ділянку загальною площею 0,15 га та орієнтовною вартістю близько 400 тис грн незаконно переведено з комунальної у приватну власність.Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділом Хмельницького районного управління поліції ГУНП в області.