На Хмельниччині через безвідповідальність батьків загинули четверо дітей

Слідчі Хмельницького райуправління поліції вже закінчили досудове розслідування і скерували обвинувальний акт до Теофіпольського районного суду.Нагадаємо, 17 листопада 2021 року близько 20:30 години в селі Медисівка Теофіпольської територіальної громади сталася пожежа. В результаті займання загинуло двоє хлопчиків 5 і 2 років та дві дівчинки віком 6 років та 7 місяців.Згідно висновку експертів, причиною пожежі стало порушення вимог, стандартів, норм і правил пожежної безпеки при улаштуванні та експлуатації пічного опалення.Слідчі вже закінчили досудове розслідування. Обвинувальний акт стосовно 28-річного батька та 25-річної матері за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що призвело до загибелі людей) та ст. 166 (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України вже скеровано до суду.