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Крадіжка золота з проникненням у квартиру - двом чоловікам оголошено підозри

Рівненська область / Новини регіону / Кримінал 21-май, 2022, 09:309 prov 0
За процесуального керівництва Здолбунівської окружної прокуратури сьогодні, 20 травня, двом раніше судимим чоловікам повідомлено про підозру у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, з проникненням у житло (ч. 4 ст. 185 КК України).
В ході розслідування встановлено, що 19.05.2022 39-річний житель Сарненщини та його 47-річний спільник з Львівщини, за попередньою змовою проникли до квартири жительки міста Березне, достовірно знаючи що господині немає вдома. Вони підібрали ключі до житла жінки та винесли звідти золоті вироби потерпілої. Наразі збитки встановлюються.
Одразу після вчинення крадіжки, по «гарячих слідах», злочинців затримали працівники поліції. Після оголошення їм підозри у Березнівському районному суді вирішується питання про застосування стосовно останніх запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Досудове розслідування проводять слідчі відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
За матеріалами Здолбунівської окружної прокуратури.

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