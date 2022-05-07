Привласнили майже 260 тис грн – підозрюють директорку банку та її чоловіка

Досудовим розслідуванням встановлено, що в липні минулого року жінка, перебуваючи на посаді директора Вараського відділення одного з комерційних банків, задля власного збагачення, передала своєму чоловіку попередньо підроблену нею банківську платіжну картку, на яку зарахувала депозитні та кредитні кошти померлого клієнта. Співучасник за кілька днів зняв з цієї картки майже 260 тис грн.
Наразі вирішується питання обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Рівненській області.
Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.