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Привласнили майже 260 тис грн – підозрюють директорку банку та її чоловіка

Рівненська область / Новини регіону 07-май, 2022, 08:529 prov 0
За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури ексочільниці відділення банку та її чоловікові повідомлено про підозру у незаконних діях з інформацією, яка обробляється в автоматизованій системі, за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло значної шкоди, а також у підробці платіжної картки та привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 1, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 191 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що в липні минулого року жінка, перебуваючи на посаді директора Вараського відділення одного з комерційних банків, задля власного збагачення, передала своєму чоловіку попередньо підроблену нею банківську платіжну картку, на яку зарахувала депозитні та кредитні кошти померлого клієнта. Співучасник за кілька днів зняв з цієї картки майже 260 тис грн.
Наразі вирішується питання обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Рівненській області.
Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

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