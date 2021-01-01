Уряд Британії також став на сторону України

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон заявив, що ситуація на українському кордоні викликає «все більше» занепокоєння.«Продовжую закликати Росію брати участь у переговорах і уникати необдуманого і катастрофічного вторгнення», – написав він у твітері 30 січня.

Очікується, що цього тижня Британія опублікує новий закон, який розширить економічні санкції проти Росії, якщо вона вирішить вторгнутися в Україну.

«Те, що дозволяє нам зробити цей закон, – це досягти набагато більшої кількості цілей. Тому не може бути нікого, хто думає, що вони будуть застраховані від цих санкцій, – сказала в інтерв’ю Sky News 30 січня британська міністерка закордонних справ Ліз Трасс. – Будь-яка компанія, важлива для Кремля і режиму в Росії, може потрапити під санкції"