Зеленський: Скоро в Україні буде два Дні Перемоги, а в когось – жодного

Президент Володимир Зеленський у 9 травня привітав українців з Днем перемоги над нацизмом.: відеозвернення Зеленського: "Це війна не двох армій. Це війна двох світоглядів. Варварів, які обстрілюють музей Сковороди й вірять, що їхніми ракетами можна знищити нашу філософію…Ми б'ємося за свободу для своїх дітей, а отже, переможемо. Ми ніколи не забудемо те, що зробили наші предки у Другій світовій війні, у якій загинуло понад вісім мільйонів українців.І зовсім скоро в Україні буде два Дні Перемоги. А в когось не залишиться жодного.Перемогли тоді. Переможемо й зараз. І Хрещатик побачить парад перемоги – перемоги України!".: Зеленський наголосив, що ніхто не може анексувати в України перемогу у Другій світовій війні, яка у складі антигітлерівської коаліції воювала з нацизмом.: "В чому наша перевага над ворогом? Ми розумніші на одну книжку. Це – підручник з історії України.Ми б не знали горя, якби всі наші вороги вміли читати й робити правильні висновки. 24 лютого Росія почала наступ. Наступ на ті ж граблі. На них наступає нога кожного окупанта, який приходить на нашу землю.Ми пережили різні війни. Але всі мали один фінал. Нашу землю засівали кулі й снаряди, але жоден ворог не зміг пустити тут коріння. Немає кайданів, які зможуть скувати наш вільний дух".