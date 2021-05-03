Саміт НАТО обговорить "дорожню карту" для членства України - Дуда

Головна 04-май, 2021, 09:379 prov 0

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що на саміті НАТО, який відбудеться в червні в Брюсселі, заплановане обговорення "дорожньої карти" для України щодо виконання нею кроків для вступу в НАТО.

Про це Дуда сказав під час спільного брифінгу з Зеленським в понеділок у Варшаві, повідомляє "Європейська правда".

Дуда зазначив, що на червневому саміті глави держав та урядів країн НАТО обговорять питання безпеки України, і в зв'язку з цим безпеки всієї Центральної Європи.

"По-друге, це питання також формально вказати Україні той шлях, яким вона повинна йти до членвства у Північноатлантичному альянсі, "дорожню карту" для членства, яке зараз є фундаментальною справою, і за яке Україна бореться", - заявив Дуда, додавши, що Польща та інші друзі в цій частині регіону підтримують Україну на цьому шляху.

16 квітня на брифінгу за підсумками зустрічі президентів України, Франції та канцлера Німеччини Володимир Зеленський заявив, що розраховує почути на саміті НАТО підтримку надання Плану дій щодо членства.

Напередодні цієї зустрічі Зеленський закликав ЄС і НАТО "узаконити шлюб" з Україною.