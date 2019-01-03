Військові інструктори ЗСУ вивчають тактику ведення дій підрозділів за стандартами НАТО

На полігоні оперативного командування «Захід» завершується цикл підготовки старшин, сержантів та офіцерів за вже затвердженими в Збройних Силах України кваліфікаційними стандартами НАТО.Загалом, на Рівненщині підготовка українських військових за програмою «Орбітал» триває вже декілька років поспіль.Минулого року тут вперше проводився курс підготовки військових інструкторів Збройних Сил України. Модулі програми передбачали навчанняза напрямком індивідуальної підготовки. Цього разу під керівництвом британських колег наші військові опановують тактику дій підрозділів урізних видах бою.На одній із ділянок полігону навчальна група відпрацьовує тактичні дії підрозділу під час прямого вогневого контакту з противником. Взвод діє якєдине ціле чітко й миттєво виконуючи вказівки командира. За мить умовний опорний пункт противника зайнятий, а командир навчального взводудоповідає старшому на командний пункт про виконання навчально-бойового завдання та відсутність втрат з нашого боку.Як зазначив командир групи інструкторів ЗС Великої Британії майор Саймон Лукас, навчально-матеріальна база Рівненського полігону дужехороша - майже така, як і їхні.«Ми тут, аби допомогти військовослужбовцям, а також вчитися практичному бойовому досвіду у відповідь. Окрім вже традиційноїзброї, різних видів набоїв та імітаційних засобів в українських військових існує одне ноу-хау, яке ми обов’язково візьмемо собі на озброєння - використання в навчальних цілях пейнтбольних маркерів, які додають максимум реалістичності на умовному полі бою,- зауважив офіцер.Вже за декілька днів учасники курсу підготовки за програмою «Орбітал» отримають атестати відповідного рівню підготовки за стандартами НАТО тазможуть передавати ці знання й навики в щоденній практиці.За матеріалами інформаційної агенції МОУ, підполковника Віктора Шубца.