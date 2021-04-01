"США не допустить агресії Росії проти України": - очільник Пентагону

Ситуація навколо українських кордонів та переміщення російських військ стали предметом одразу кількох заяв та зустрічей на найвищому рівні. Про ескалацію навколо України заговорили і в НАТО. Сполучені Штати Америки готові підтримати Україну в разі ескалації російської агресії
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України з посиланням на розмову глави Пентагону Ллойда Остіна із міністром оборони України Андрієм Тараном.
1 квітня ввечері міністр оборони України Андрій Таран провів телефонну розмову з Ллойдом Остіном. В українському міністерстві кажуть, що розмова відбулася "за ініціативи американської сторони".
"Остін висловив занепокоєння останніми діями Російської Федерації та передав міністру оборони України запевнення у готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму. Міністр оборони США наголосив, що у разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці і не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України", - йдеться в повідомленні.
Також у четвер заступник голови Офісу президента Роман Машовець зустрівся з головою Представництва НАТО в Україні Александером Вінніковим.
На зустрічі так само мова йшла про "нарощування присутності російських військ біля українського кордону".
Роман Машовець говорив також про спільні навчань ЗСУ з силами НАТО, зокрема з авіацією ("повітряні патрулі у повітряному просторі України").
Олександр Вінніков пообіцяв передати всі дані про ситуацію на кордонах України у штаб-квартиру НАТО.
Тим часом ситуацію в Україні розглядають вже і у самому НАТО.
Як передає Reuters, посли НАТО обговорили "останню масштабну військову активність Росії в Україні та навколо неї".
Про дипломатичні зустрічі по темі ескалації навколо України повідомляє і Посольство США в Україні.
Аташе з питань оборони США, Канади та Великобританії зустрілися з міністром оборони України Тараном, одразу двома його заступниками Петренком і Поліщуком, командувачем об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим та головою Головного управління розвідки Міноборони Кирило Будановим.
"Ми підтримуємо Україну у захисті її суверенітету та територіальної цілісності, і уважно спостерігаємо за ситуацією в Україні", - повідомили в американському посольстві.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України з посиланням на розмову глави Пентагону Ллойда Остіна із міністром оборони України Андрієм Тараном.
1 квітня ввечері міністр оборони України Андрій Таран провів телефонну розмову з Ллойдом Остіном. В українському міністерстві кажуть, що розмова відбулася "за ініціативи американської сторони".
"Остін висловив занепокоєння останніми діями Російської Федерації та передав міністру оборони України запевнення у готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму. Міністр оборони США наголосив, що у разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці і не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України", - йдеться в повідомленні.
Також у четвер заступник голови Офісу президента Роман Машовець зустрівся з головою Представництва НАТО в Україні Александером Вінніковим.
На зустрічі так само мова йшла про "нарощування присутності російських військ біля українського кордону".
Роман Машовець говорив також про спільні навчань ЗСУ з силами НАТО, зокрема з авіацією ("повітряні патрулі у повітряному просторі України").
Олександр Вінніков пообіцяв передати всі дані про ситуацію на кордонах України у штаб-квартиру НАТО.
Тим часом ситуацію в Україні розглядають вже і у самому НАТО.
Як передає Reuters, посли НАТО обговорили "останню масштабну військову активність Росії в Україні та навколо неї".
Про дипломатичні зустрічі по темі ескалації навколо України повідомляє і Посольство США в Україні.
Аташе з питань оборони США, Канади та Великобританії зустрілися з міністром оборони України Тараном, одразу двома його заступниками Петренком і Поліщуком, командувачем об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим та головою Головного управління розвідки Міноборони Кирило Будановим.
"Ми підтримуємо Україну у захисті її суверенітету та територіальної цілісності, і уважно спостерігаємо за ситуацією в Україні", - повідомили в американському посольстві.