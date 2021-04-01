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"США не допустить агресії Росії проти України": - очільник Пентагону

Головна 02-апр, 2021, 09:269 swet 13
 

     Ситуація навколо українських кордонів та переміщення російських військ стали предметом одразу кількох заяв та зустрічей на найвищому рівні. Про ескалацію навколо України заговорили і в НАТО. Сполучені Штати Америки готові підтримати Україну в разі ескалації російської агресії
    Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України з посиланням на розмову глави Пентагону Ллойда Остіна із міністром оборони України Андрієм Тараном.
    1 квітня ввечері міністр оборони України Андрій Таран провів телефонну розмову з Ллойдом Остіном. В українському міністерстві кажуть, що розмова відбулася "за ініціативи американської сторони".
    "Остін висловив занепокоєння останніми діями Російської Федерації та передав міністру оборони України запевнення у готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму. Міністр оборони США наголосив, що у разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці і не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України", - йдеться в повідомленні.
    Також у четвер заступник голови Офісу президента Роман Машовець зустрівся з головою Представництва НАТО в Україні Александером Вінніковим.
     На зустрічі так само мова йшла про "нарощування присутності російських військ біля українського кордону".
Роман Машовець говорив також про спільні навчань ЗСУ з силами НАТО, зокрема з авіацією ("повітряні патрулі у повітряному просторі України").
    Олександр Вінніков пообіцяв передати всі дані про ситуацію на кордонах України у штаб-квартиру НАТО.
Тим часом ситуацію в Україні розглядають вже і у самому НАТО.
    Як передає Reuters, посли НАТО обговорили "останню масштабну військову активність Росії в Україні та навколо неї".
Про дипломатичні зустрічі по темі ескалації навколо України повідомляє і Посольство США в Україні.
    Аташе з питань оборони США, Канади та Великобританії зустрілися з міністром оборони України Тараном, одразу двома його заступниками Петренком і Поліщуком, командувачем об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим та головою Головного управління розвідки Міноборони Кирило Будановим.
   "Ми підтримуємо Україну у захисті її суверенітету та територіальної цілісності, і уважно спостерігаємо за ситуацією в Україні", - повідомили в американському посольстві.
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