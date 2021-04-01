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У НАТО застерегли Росію від подальшої ескалації з Україною

Головна 06-апр, 2021, 14:589 prov 56
НАТО закликає Москву до деескалації на окупованих районах Донецької та Луганської областей. Активність РФ поблизу українських кордонів фіксує розвідка Альянсу.
НАТО звернулося до Росії із застереженням від подальшої ескалації ситуації в Україні. Представник блоку 6 квітня прокоментував німецькому виданню Welt.
У військовій організації запевнили, що продовжуватимуть підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України. Спікер відзначив, що фахівці Альянсу уважно та пильно стежать за ситуацією.
Він додав, що "дестабілізуючі заходи з боку Росії" дуже кардинально впливають на систему безпеки у Європі та світі. Такі дії підривають всі зусилля з деескалації напруженості. РФ не виконує укладену за участю ОБСЄ угоди про припинення вогню від 27 липня 2020 року.
Представник Альянсу нагадав, що минулого тижня у НАТО організували нараду про поточну ситуацію з безпекою на Чорному морі. Кораблі Альянсу присутні в акваторії. 
Інформаційне агентство ASPI.
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