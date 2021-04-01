У НАТО застерегли Росію від подальшої ескалації з Україною

НАТО звернулося до Росії із застереженням від подальшої ескалації ситуації в Україні. Представник блоку 6 квітня прокоментував німецькому виданню Welt.У військовій організації запевнили, що продовжуватимуть підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України. Спікер відзначив, що фахівці Альянсу уважно та пильно стежать за ситуацією.Він додав, що "дестабілізуючі заходи з боку Росії" дуже кардинально впливають на систему безпеки у Європі та світі. Такі дії підривають всі зусилля з деескалації напруженості. РФ не виконує укладену за участю ОБСЄ угоди про припинення вогню від 27 липня 2020 року.Представник Альянсу нагадав, що минулого тижня у НАТО організували нараду про поточну ситуацію з безпекою на Чорному морі. Кораблі Альянсу присутні в акваторії.