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Українські прапори повертаються. Зеленський провів чергове засідання Ставки

Головна / Війна з московитами 04-сен, 2022, 19:509 prov 0
У неділю, 4 вересня, відбулося вже третє за тиждень засідання Ставки верховного головнокомандувача щодо ситуації на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офіса президента.
"Вихідних на війні немає. Тримаємо постійний зв’язок з тими, хто на фронті. Подробиць не розповідатиму, але українські прапори повертаються туди, де мають бути по праву. А окупантам на нашій землі не місце", - сказав президент України Володимир Зеленський за результатами засідання.
Зазначається, що у Ставці взяли участь секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков та його заступник Ростислав Замлинський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Нацгвардії Юрій Лебідь, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, а також заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.
У режимі відеозв'язку до засідання приєдналися начальник ГУР Кирило Буданов, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач військ ОК "Південь" Андрій Ковальчук та командувач військ ОК "Захід" Сергій Літвінов.
Головнокомандувач і командувачі оперативних напрямків, керівник розвідки доповіли про ситуацію на передовій.
Нагадаємо, два дні тому, 2 вересня Зеленський провів чергове засідання Ставки, за результатами якого були прийняті певні рішення, які, як зазначив президент, скоро всі побачать.
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