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Третій "Рамштайн": Резніков повідомив, про що домовилися

Головна / Війна з московитами 16-июн, 2022, 09:429 prov 0
Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про підсумки третьої зустрічі у форматі "Рамштайн".
Джерело: Резніков у Twitter
Пряма мова: "Україна продовжить боротьбу за Свободу та Незалежність;
  • Наші партнери й надалі підтримуватимуть Україну;
  • НАТО має найбільшу єдність у своїй історії;
  • Україна переможе".
Деталі: Міністр нагадав, що Грузія, Молдова та Еквадор "приєдналися до клубу".
За підсумками зустрічі, Україні нададуть більше озброєння.
Зокрема, йдеться про 155-мм гармати, HIMARS, Harpoons тощо від США.
А також – вертольоти від Словаччини; артилерію від Канади, Польщі та Нідерландів; РСЗВ від Німеччини.
"… і ще дещо", – додав Резніков.
Нагадаємо: Президент США Джо Байден у середу провів телефонні переговори з українським візаві Володимиром Зеленським, у яких підтвердив виділення Києву мільярда доларів безпекової допомоги.
pravda.com.ua.
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