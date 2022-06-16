Третій "Рамштайн": Резніков повідомив, про що домовилися

Джерело: Резніков у Twitter
Пряма мова: "Україна продовжить боротьбу за Свободу та Незалежність;
- Наші партнери й надалі підтримуватимуть Україну;
- НАТО має найбільшу єдність у своїй історії;
- Україна переможе".
За підсумками зустрічі, Україні нададуть більше озброєння.
Зокрема, йдеться про 155-мм гармати, HIMARS, Harpoons тощо від США.
А також – вертольоти від Словаччини; артилерію від Канади, Польщі та Нідерландів; РСЗВ від Німеччини.
"… і ще дещо", – додав Резніков.
Нагадаємо: Президент США Джо Байден у середу провів телефонні переговори з українським візаві Володимиром Зеленським, у яких підтвердив виділення Києву мільярда доларів безпекової допомоги.
pravda.com.ua.