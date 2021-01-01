Інтенсивність бойових дій тимчасово знизилася, бо ворог несе величезні втрати – Резніков

Резніков: «Не буду коментувати поставки зброї та боєприпасів – це делікатний момент. Нехай ворога чекає сюрприз»Інтенсивність бойових атак ворога тимчасово знизилася через величезні втрати, які понесли війська окупанта. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Facebook.«Через величезні втрати, які поніс ворог, інтенсивність бойових дій тимчасово знизилася. Проте російські окупанти намагаються сконцентрувати сили та засоби для нової хвилі атак. В першу чергу – на Київ, Харків, Чернігів та Миколаїв», – зазначає він.То ж Резніков закликає не втрачати пильність. Російські війська скрізь отримають жорстку відсіч.«Рускій мір» намагається задушити місто-герой Маріуполь гуманітарною кризою. Керівництво держави робить усе можливе і неможливе, щоб забезпечити гуманітарні коридори. Це непросто. Адже російські терористи не тримають слово. Немає жалю навіть до діток і жінок, до поранених. Вони обстрілюють житлові квартали. Вони обстрілюють мирних людей під час евакуації. Навіть шакали себе так не поводять», – продовжує міністр оборони.За його словами, влада використовує кожну хвилину, щоб зміцнити нашу оборону. Усі зусилля цілодобово спрямовані на те, щоб забезпечити потреби наших захисників і захисниць.«Понад 140 тисяч українців, переважно – чоловіків, повернулися з Європи. Десятки тисяч влилися до лав Сил територіальної оборони. Звісно, є ті, хто тікає. Але весь світ бачить, як український народ б’ється за свою країну. Вже понад 20 тис. звернень від іноземців, які готові приїхати в Україну і захищати світ від російських нацистів на українському фронті. Щоб кремлівське зло не поширювалося», – додав він.«Не буду коментувати поставки зброї та боєприпасів – це делікатний момент. Нехай ворога чекає сюрприз. Знайте: є суттєвий прогрес. Крім іншого, за останні 3 дні вже доставлено, їде до України або законтрактовано понад 50 тис. шоломів та бронежилетів. Ми «перехоплюємо» у постачальників вже пошиту форму для армій країн НАТО. Нехай наші оборонці будуть вдягнуті у різне. Головне – щоб було зручно бити ворога», – резюмував Резніков.Нагадаємо, внаслідок авіабомбардування в ніч з 6 на 7 березня на Харківщині щонайменше загинуло вісім осіб, зруйновані багатоповерхівки, адмінбудівлі, медзаклади, заклади освіти та гуртожитки.