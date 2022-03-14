На суходолі наша армія найсильніша у Європі, а в повітрі ми "здивували" 167 "пташок" противника / Армія Inform

У новому зверненні до українців та світу, Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що зараз наші війська, які працюють на суходолі, – найсильніші у Європі.

Він наголосив, що Збройні Сили України демонструють не тільки масові приклади відваги та героїзму, але й високий професіоналізм. Та додав, що уся країна підтримує своїх воїнів.Звернення Міністра оборони приурочене в тому й числі й до Дня добровольця. З нагоди свята Резніков відзначив заслуги української армії.Усі бачать, що на суходолі наша армія – серед найкращих у світі та найсильніша у Європі. Наші Повітряні сили, а також армійські підрозділи ППО вже "здивували" 167 літаків та гелікоптерів противника,– розповів Резніков.Крім того, він наголосив, що Збройні Сили України знищили десятки ракет, якими ворог намагався обстріляти мирні міста.