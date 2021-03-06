2-й етап Кубка м. Сарни з шахів 2021 року

Шаховий турнір до ДНЯ УКРАЇНСЬКОГО ДОБРОВОЛЬЦЯ провели шахісти ШШК «Дебют», відзначившии звитяги та хоробрість наших воїнів. В честь цього було зіграно бліц-турнір в 9 турів по 10 хвилин на партію кожному з учасників, який являється другим етапом на визначення володаря Кубкам. Сарни.Несподіванки сипались як з «рога достатку» з перших турів і до самого закінчення. Початком мають бути задоволені лише Микола Копищик та Олександр Параниця, які в 4 стартових турах втратили лише по півочка. В той же час один з фаворитів змагань Олексій Жакун зумів здобути лише 1,5 очка. В 5 турі Олександр Параниця продовжив свою впевнену ходу, перегравши Василя Якимчука. Миколу Копищика вдалося зупинити Олнександру Абрамчуку. Після 2/3 дистанції Олександр Параниця, набравши 5,5 очок вигравав уже у переслідувачів півтора очка. Здавалося що з переможцем все ясно. Але в наступних двох турах він добавив до свого очкового багажу лише півочка. Цим швиденько скористалася велика група із 11 інтелектуалів і все відклалося на заключний тур. Основні його результати: Зань Іван - Параниця Олександр 0-1, Жакун Олексій – Римарчук Юрій 1 – 0, Абрамчук Олександр – Чернецов Андрій – нічия, Якимчук Василь – Параниця Віктор 0 – 1, остаточно сформували підсумкову турнірну таблицю. Першість з результатом 7,0 очок, все таки виборов Олександр Параниця. Срібло за Олексієм Жакуном–у нього 6,5 очок. Бронзову нагороду здобув Микола Копищик - у нього як і у Віктора Параниці по 6,0 очок, але кращий додатковий показник - коефіцієнт Бухгольця. Пяте місце, також завдяки кращому коефіцієнту, дісталося Олександру Абрамчуку. У нього так як і у Юрія Римарчука, Андрія Чернецова та Віталія Годунка по 5,5 очок.1.Параниця Олександр, 1931, Сарни – 7,02.Жакун Олексій, 1913, Дубровиця – 6,53.Копищик Микола, 1700, Сарни – 6,04.Параниця Віктор, 1792, Сарни –6,05.Абрамчук Олександр, 1764, Чудель – 5,56.Чернецов Андрій, 1766, Сарни – 5,57.Римарчук Юрій, 1698, Володимирець – 5,58.Годунко Віталій, 1702, Сарни – 5,59.ЦицюраОлександр, 1757, Сарни – 5,010.Якимчук Василь, 1699, Сарни – 4,511.Зань Іван, 1600, Сарни – 4,512.Галаган Володимир, 1752, Сарни – 4,513.Макаревич Віктор, 1380, Сарни –4,014.Любарщук Вадим, 1500, Сарни – 3,515.Курачик Віктор, 1606, Сарни – 3,016.Юрчук Віктор, 1422, Сарни – 2,517.Павлюк Семен, 1677, Сарни – 2,0Після незначної перерви повязаної з привітаннями до Дня народження члена правління клубу «Дебют», хорошого друга і просто чудової людини Віктора Курачика учасники зіграли в його честь бліц-турнір в 7 турів по 5 хвилин на партію кожному. Цей турнір відзначився також великою напругою, але в кінцевому підсумку першість розіграли між собою Віктор і Олександр Параниці. Перемогу завдяки додатковим показникам здобув старший Параниця Віктор. На бронзову нагороду претендентів було аж сім, всі вони набрали одинакову кількість очок – по 4,0. Щасливий квиточок тут «витягнув» Володимир Галаган і саме він піднявся на пядестал пошани.1.Параниця Віктор, 1792, Сарни –6,02.Параниця Олександр, 1931, Сарни – 6,03.Галаган Володимир, 1752, Сарни – 4,04.Жакун Олексій, 1913, Дубровиця – 4,05.Копищик Микола, 1700, Сарни – 4,06.Чернецов Андрій, 1766, Сарни – 4,07.Годунко Віталій, 1702, Сарни –4,08.Римарчук Юрій, 1698, Володимирець – 4,09.ЦицюраОлександр, 1757, Сарни – 4,010.Абрамчук Олександр, 1764, Чудель – 3,011.Курачик Віктор, 1606, Сарни – 3,012.Якимчук Василь, 1699, Сарни – 2,013.Макаревич Віктор, 1380, Сарни –1,014.Юрчук Віктор, 1422, Сарни – 0,0Ну і для самих стійких учасників було організовано ще міні бліц-турнір в 7 турів по 3 хвилини на партію. За накалом боротьби він не поступився попереднім, а в деяким випадках і перевершив їх. Внаслідок чого декілька разів прийшлося втручатися суддям. Перемогу тут також у важкій боротьбі вдалося здобути Олександру Параниці. За срібну нагороду поборолися Юрій Римарчук та Олександр Цицюра, а за попадання в пятірку кращих посперичалися Віктор Параниця та Олександр Абрамчук.Найстабільнішим гравцем дня виявився Андрій Чернецов, який у всіх трьох турнірах посів шосте місце.1.Параниця Олександр, 1931, Сарни – 5,52.Римарчук Юрій, 1698, Володимирець – 5,03.ЦицюраОлександр, 1757, Сарни – 5,04.Параниця Віктор, 1792, Сарни –4,55.Абрамчук Олександр, 1764, Чудель – 4,56.Чернецов Андрій, 1766, Сарни – 4,07.Жакун Олексій, 1913, Дубровиця – 4,08.Копищик Микола, 1700, Сарни – 3,59.Курачик Віктор, 1606, Сарни – 3,510.Макаревич Віктор, 1380, Сарни –3,011.Галаган Володимир, 1752, Сарни – 3,012.Годунко Віталій, 1702, Сарни –2,513.Якимчук Василь, 1699, Сарни – 1,014.Юрчук Віктор, 1422, Сарни – 0,0