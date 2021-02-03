ТУРНІР ДО ДНЯ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ

З усіх куточків Рівненської області зїхалися учасники вже традиційного і престижного шахового турніру, який присвячується Героям Небесної Сотні. Цьогоріч в Сарненському ліцеї №5 (директор Наталія Параниця) він проходить уже в?пяте і являється другим етапом відкритого кубка Сарненського району з шахів 2021 року. Подивившись коротенький фільм про Героів Революції гідності та віддвши їм шану хвилиною мовчання за мужність і нескореність, спортсмени зіграли турнір в 9 турів по 15 хвилин на партію кожному з учасників з обрахунком рейтингу ФІДЕ.

Початок видався захоплюючим та інтригуючим, адже відразу 15 шахістів із 53 подолали перші 2 тури без втрат. Далі «заруба» тільки посилювалася. На третині дистанції 100% результат мали тільки 6 інтелектуалів, які схрестили шпаги між собою і, як говориться у відомому кінофільмі «Десять негренят», їх лишилось троє. Це Максим Затирка з м. Костопіль, Олексій Жакун з Дубровиці та березнівчанин Петро Іллюк. Далі більше; в пятому турі Максим Затирка і Петро Іллюк розігрують бойову нічию чим швиденько скористався Олексій Жакун, вигравши напружену сутичку у Олександра Параниці, та вперше самостійно очолив турнірний пелетон. Непомітно до лідерів підтягнулися Олександр Абрамчук, що переміг Віктора Сергійчука та рівнянин Володимир Гловацький, який на відмінно впорався з непоступливим Юрієм Римарчуком з Володимирця. В слідуючому турі Олексій Жакун та Петро Іллюк не виявили сильнішого між собою – нічия, Максим Затирка обіграв Володимира Гловацького,а Олександр Абрамчук рогромив березнівчанина Василя Атаманця і по очках зрівнявся з лідерами. На відстані «витягнутої руки», тобто з інтервалом в пів-очка, очко, рухалась група переслідувачів з 12 шахістів.

У передостанньму турі зістрілися лідери: Олександр Абрамчук, маючи беззаперечну перевагу у протистоянні з Олексієм Жакуном, ранувато розслабився і поступився досвідченому супернику, Петро Іллюк свого шансу не втратив і зумів обіграти Миколу Копищика. Розвязка наступила в заключному турі. Олексію Жакуну для чемпіонства достатньо було зіграти внічию з Володимиром Гловацьким, та де там, він також рано почав почивати на лаврах і зазнав прикрої поразки. При такій ситуації чемпіоном міг стати Максим Затирка , для чого йому слід було переграти Олександра Абрамчука. Але і тут найшла коса на камінь, в запеклій боротьбі суперники задовільнилися нічиєю, яка нікого не влаштувала. А от Петро Іллюк вміло скористався ситуацією і переміг Данила Лобанова з м. Вараш та вдруге підряд виборов почесний трофей. У Максима Затирки срібна нагорода, Олексій Жакун задовільнився бронзовою нагородою, четвертий – Володимир Гловацький, пятий - Олександр Абрамчук, шістку кращих замкнув Андрій Кот з м. Вараш.

Не менш запеклою йшла боротьба і серед дітей яких назбиралось більше двох десятків та які дали достойний опір більш досвідченим дорослим шахістам. Тут весь пядестал пошани заповнили стрільські школярі Олександр Білотіл, Микола Мороз та Артем Білотіл. Найкращою серед жінок виявилася Наталія Снітко з м. Володимирець, а серед невянучих душею ветеранів першість виборов Віктор Параниця.

Високого організаційного рівеня змагань вдалося досягти завдяки матеріальної підтримки оптового склад-магазину «MARCOS» (керівник Леонід Кравчук), гуртовні «НА МЕБЛЕВІЙ» (Валентин Цупріян), магазину «САПСАН» (Олена Кашелко), п/п Івана Зань та Віталія Годунка.