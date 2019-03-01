Третій етап кубка Сарненського району

Черговий 3-й етап відкритого кубка Сарненського району 2019 року пройшов в селищі Клесів та був присвячений памяті загиблого кіборга ст.прапорщика Баранов-Орел Сергія Анатолійовича. Як завжди на етап Сарненського гран-прі зібрався дуже представницький склад, як по кількості – 64 спортсмени з 6 районів області, міст Рівне та Вараш, так і по якості – 7 кандидатів в майстри спорту і більше 30 першорозрядників. Перед початком турніру учасники хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблого героя і переглянули коротенький фільм про його, хоч і коротке, але велике героїчне життя на цьому світі. Під час цього вражаючого перегляду спортсмени ще більше додолу схилили свої голови і навіть не тому, що так треба, а просто для того щоб приховати свою сльозу, яка накочувалася як у дітей так і дорослих та сивочолих людей.Зазначу, що вперше етап Сарненського району пройшов під егідою ФІДЕ з обрахунком міжнародного рейтингу для його учасників. Зіграли турнір з швидких шахів «Рапід» за швейцарською системою в девять турів по 15 хвилин на партію кожному.Знаючи напруженість сарненських етапів, боротьба завязалась уже з перших турів, при чому з великою кількістю несподіванок. Третину дистанції пройшли без поразок всього п’ять спортсменів, а після 4 туру їх залишилось двоє: це Северин Смикало та рівнянин Віктор Седлов. В 5 турі вони зійшлися в очній зустрічі, де перемогу відсвяткував вихідець з Клесіва, який сам і очолив довгий пелетон учасників, на одне очко випереджаючи відразу 8 шахістів. Однак уже у слідуючому турі Северин поступається другому представнику м.Рівне Василю Данилюку і знову на вершині зявляється п’ятірка лідерів, які граючи між собою зменшують коло претендентів на загальну перемогу. Троє шахістів: Северин Смикало, Василь Данилюк, Петро Іллюк пройшли разом на одному диханні три слідуючі тури з однаковими показниками. Очікувався гарячий і захоплюючий заключний тур. Так воно і сталося. Петро Іллюк переграє Василя Данилюка і з результатом 7,5 очок стає чемпіоном. Северин Смикало і Олександр Параниця зіграли бойову нічию, яка нікого не влаштувала, позаяк Северин втратив першість і з результатом в 7,0 очок став другим. Олександр Параниця з 6,5 очками задовільнився четвертим місцем. Бронзову нагороду внаслідок важкої перемоги над Віктором Седловим здобув володимирчанин Дмитро Андреєв – його результат також 7,0 очок. Про запеклість боротьби за п’єдестал пошани свідчить і той факт що по 6,0 очок здобули учасники, аж по 14 місце.Серед дітей найспритнішими цього разу виявилися Микита Лобанов (м.Вараш), Владислав Білоцерковцев (смт.Клесів) та Артем Білотіл (с.Стрільськ). Кращим серед ветеранів був Василь Якимчук, а найкращою серед жінок стала Ольга Громова (м.Рівне).