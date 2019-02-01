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Перший етап Відкритого Кубказ шахів Сарненського району

Головна, Рівненська область, Спорт 05-лют, 2019, 11:169 prov 7
Вже традиційно шаховий сезон на Сарненщині стартує з бліц-турніра в девять турів з контролем часу по 10 хвилин на партію кожному учаснику.
Ось і цього разу учасники завітали в ШШК "Біла тура" смт.Клесів та провели швидкоплинний турнір з цієї нагоди. І хоч на дворі зима, однак за шахівницями було напрочуд спекотно. Після третини дистанції лише Андрій Чеонецов та Віктор Сергійчук зуміли уникнути очкових втрат.
Їхня очна зустріч в 4-му турі завершилась нічиєю та продовжила лідерство обох. В пятому турі Андрій Чернецов знову грає внічию, тепер вже з Володимиром Галаганом, чим неодмінно скористався Віктор Сергійчук, який перемогою над Віталієм Годунком закріпився на вершині турнірної таблиці, де утримується до останнього туру. Причому на його лідерство не вплинула навіть поразка в шостому турі від Володимира Галагана, позаяк і іншим учасникам перемоги давались з великою натугою.
Але поступово до лідера підібрались Андрій Чернецов, Володимир Галаган, Олександр Параниця та Віталій Годунко і перед заключним туром на пядестал пошани було вже 12 претендентів. Розвязка завершилась таким чином: Олександр Параниця переграє Віталія Годунка і з результатом 7,0 очок стає чемпіоном першого етапу відкритого кубка Сарненського району 2019 року.
В цоьму ж турі Віктор Сергійчук зазнає поразки від Василя Якимчука, Михайло Стоноженко переграє Андрія Чернецова, а Олександр Абрамчук - Володимира Онищука, Володимир Галаган зводить свій поєдинок з Віктором Параницею внічию і в результаті пять шахістів набрали по 6,0 очок.
Призову шістку розставив по своїх місцях коефіцієнт Бухгольца (складається із суми всіх очок, з якими грав даний учасник незалежно від результату зустрічі між собою) в такому порядку: Володимир Галаган здобуває срібну нагороду, Віктор Сергійчук задовільняється бронзою, Василь Якимчук - четвертий, Олександр Абрамчук - пятий, Михайло Стоноженко- шостий.

Турнірна таблиця:
1. Параниця Олександр, 2182, Сарни - 7,0 очок
2. Галаган Володимир, 2063, Сарни - 6,0
3. Сергійчук Віктор, 1890, Стрільськ - 6,0
4. Якимчук Василь, 2007, Сарни - 6,0
5. Абрамчук Олександр, 1969, Чудель - 6,0
6. Стоноженко Михайло, 1891, Сарни - 6,0
7. Чернецов Андрій, 2049, Сарни - 5,5
8. Параниця Віктор, 2074, Сарни - 5,5
9. Годунко Віталій, 1999, Сарни - 5,5
10.Романюк Анатолій, 1939, Клесів - 5,0
11.Цицюра Олександр,1985, Сарни - 5,0
12.Корсун Юрій, 1900, Сарни - 5,0
13.Гузь Дмитро, 1888, Клесів - 5,0
14.Козел Володимир, 1900, Клесів - 5,0
15.Копищик Микола, 1943, Сарни - 4,5
16.Онищук Володимир, 1900, Немовичі - 4,5
17.Зань Іван, 1957, Сарни - 4,0
18.Курачик Віктор, 1900, Сарни - 4,0
19.Абрамчук Григорій, 1795, Клесів - 4,0
20.Кінчур Анатолій, 1986, Сарни - 4,0
21.Копищик Іван, 1890, Сарни - 4,0
22.Ульмасбаєв Юрій, 1898, Сарни - 4,0
23.Ліщук Ігор, 1888, Клесів - 3,5
24.Макаревич Віктор, 1971, Сарни - 3,5
25.Абрамчук Віктор, 1794, Клесів - 2,0
26.Колядко Микола, 1900, Немовичі - 2,0
27.Несвіт Максим, 1840, Сарни - 2,0
28.Мірко Михайло, 1900, Довге - 1,5
Перший етап Відкритого Кубказ шахів Сарненського району

Перший етап Відкритого Кубказ шахів Сарненського району

Перший етап Відкритого Кубказ шахів Сарненського району

Перший етап Відкритого Кубказ шахів Сарненського району

Перший етап Відкритого Кубказ шахів Сарненського району

Перший етап Відкритого Кубказ шахів Сарненського району

Перший етап Відкритого Кубказ шахів Сарненського району

Перший етап Відкритого Кубказ шахів Сарненського району
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