Перший етап Відкритого Кубказ шахів Сарненського району

Вже традиційно шаховий сезон на Сарненщині стартує з бліц-турніра в девять турів з контролем часу по 10 хвилин на партію кожному учаснику.Ось і цього разу учасники завітали в ШШК "Біла тура" смт.Клесів та провели швидкоплинний турнір з цієї нагоди. І хоч на дворі зима, однак за шахівницями було напрочуд спекотно. Після третини дистанції лише Андрій Чеонецов та Віктор Сергійчук зуміли уникнути очкових втрат.Їхня очна зустріч в 4-му турі завершилась нічиєю та продовжила лідерство обох. В пятому турі Андрій Чернецов знову грає внічию, тепер вже з Володимиром Галаганом, чим неодмінно скористався Віктор Сергійчук, який перемогою над Віталієм Годунком закріпився на вершині турнірної таблиці, де утримується до останнього туру. Причому на його лідерство не вплинула навіть поразка в шостому турі від Володимира Галагана, позаяк і іншим учасникам перемоги давались з великою натугою.Але поступово до лідера підібрались Андрій Чернецов, Володимир Галаган, Олександр Параниця та Віталій Годунко і перед заключним туром на пядестал пошани було вже 12 претендентів. Розвязка завершилась таким чином: Олександр Параниця переграє Віталія Годунка і з результатом 7,0 очок стає чемпіоном першого етапу відкритого кубка Сарненського району 2019 року.В цоьму ж турі Віктор Сергійчук зазнає поразки від Василя Якимчука, Михайло Стоноженко переграє Андрія Чернецова, а Олександр Абрамчук - Володимира Онищука, Володимир Галаган зводить свій поєдинок з Віктором Параницею внічию і в результаті пять шахістів набрали по 6,0 очок.Призову шістку розставив по своїх місцях коефіцієнт Бухгольца (складається із суми всіх очок, з якими грав даний учасник незалежно від результату зустрічі між собою) в такому порядку: Володимир Галаган здобуває срібну нагороду, Віктор Сергійчук задовільняється бронзою, Василь Якимчук - четвертий, Олександр Абрамчук - пятий, Михайло Стоноженко- шостий.Турнірна таблиця:1. Параниця Олександр, 2182, Сарни - 7,0 очок2. Галаган Володимир, 2063, Сарни - 6,03. Сергійчук Віктор, 1890, Стрільськ - 6,04. Якимчук Василь, 2007, Сарни - 6,05. Абрамчук Олександр, 1969, Чудель - 6,06. Стоноженко Михайло, 1891, Сарни - 6,07. Чернецов Андрій, 2049, Сарни - 5,58. Параниця Віктор, 2074, Сарни - 5,59. Годунко Віталій, 1999, Сарни - 5,510.Романюк Анатолій, 1939, Клесів - 5,011.Цицюра Олександр,1985, Сарни - 5,012.Корсун Юрій, 1900, Сарни - 5,013.Гузь Дмитро, 1888, Клесів - 5,014.Козел Володимир, 1900, Клесів - 5,015.Копищик Микола, 1943, Сарни - 4,516.Онищук Володимир, 1900, Немовичі - 4,517.Зань Іван, 1957, Сарни - 4,018.Курачик Віктор, 1900, Сарни - 4,019.Абрамчук Григорій, 1795, Клесів - 4,020.Кінчур Анатолій, 1986, Сарни - 4,021.Копищик Іван, 1890, Сарни - 4,022.Ульмасбаєв Юрій, 1898, Сарни - 4,023.Ліщук Ігор, 1888, Клесів - 3,524.Макаревич Віктор, 1971, Сарни - 3,525.Абрамчук Віктор, 1794, Клесів - 2,026.Колядко Микола, 1900, Немовичі - 2,027.Несвіт Максим, 1840, Сарни - 2,028.Мірко Михайло, 1900, Довге - 1,5