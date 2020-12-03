Для чемпіона - 0.25 золотих

Досить важким видався 2020 рік для шахістів нашого району. Через KOVID-19 вдалося провести лише 5 із 13 запланованих етапів відкритого кубка Сарненського району. По них і визначили дванадцятку найсильніших шахістів північного регіону Рівненської області для участі у фінальних і завершальних змаганнях року.Турнір проходив за коловою системою та контролем часу по 90 хвилин на партію кожному учаснику з обрахунком національного рейтингу з класичних шахів. Відразу зазначу, що з 5 проведених за останні роки фіналів на визначення абсолютного чемпіона, цей відзначився найзапеклішою і найнапруженішою боротьбою. Так із 66 зіграних партій 33 закінчилось внічию, позаяк ніхто нікому не хотів поступатись, а різниця між третім і десятим місцем в турнірній таблиці склала всього одне очко.Отже все по порядку. Пройшло лише 2 тури, але очкових втрат зазнали уже всі учасники. Першим порушником спокою став Олександр Параниця, після третього туру він одноосібно очолив довготривалі перегони і утримував пальму першості до сьомого туру, після чого розділити лідерство йому довелося з Дмитром Андрєєвим з м. Володимирець. Разом вони впевнено крокували до десятого передостаннього туру. Першим спіткнувся Олександр Параниця, зігравши внічию з Володимиром Галаганом.Дмитро Андрєєв свою партію у свого земляка володимирчанина Юрію Римарчука виграв. Здавалося, що чемпіон відомий, але в останньому турі Олександр Абрамчук завершує свою партію першим і відбирає півочка в Дмитра Андрєєва та дарує надію Олександру Параниці, який свою сутичку у важкій боротьбі з Іваном Зань ще грав, але згодом її таки виграв. У обох стало по 9,0 очок і всі учасники мовчки застигли над монітором компютера, який безкомпромісно і безжалісно на 0,25 сотих додаткового коефіцієнта Бергера вперше встановив абсолютним чемпіоном Сарненського району Дмитра Андрєєва.Боротьбу за бронзову нагороду також у надважкій боротьбі виграв Андрій Чернецов, четверте місце за чудлянином Олександром Абрамчуком, пятим став, із поміж шести спортсменів, за кращим знову таки коефіцієнтом Бергера, Віктор Параниця, на шостому місці закріпився 2-кратний абсолютний чемпіон сарненщини дубровичанин Олексій Жакун.Високий рівень та якість змаганнь пойшла завдяки фінансовій підтримці інтернет-провайдера SOWa ( директор Володимир Гарбар) та окремих небайдужих свідомих громадян Юрія Никитюка та Віталія Годунка.Турнірна таблиця:1.Андрєєв Дмитро,2253, Володимирець – 9,02.Параниця Олександр, 2182 Сарни –9,03.Чернецов Андрій,2003, Сарни – 6,04.Абрамчук Олександр, 1961, Чудель – 5,55.Параниця Віктор,2074, Сарни – 5,06.Жакун Олексій,2145, Дубровиця – 5,07.Зань Іван, 1960, Сарни – 5,08.Галаган Володимир, 2043, Сарни –5,09.Якимчук Василь,2035, Сарни – 5,010.Годунко Віталій, 1946, Сарни – 5,011.Копищик Микола, 1910, Сарни – 4,012.Римарчук Юрій,1998, Володимирець –2,5По завершенні основного турніру учасники зіграли «Бліц-кубок фіналістів» ( 7 турів по 5 хвилин) який майже повторив основний турнір і підтвердив рівень кожного шахіста саме на сьогоднішній день. Результати турніру можете оцінити самі по нижчеприведеній таблиці.Кубок фіналістів (бліц 5 хв.)Турнірна таблиця:1.Андрєєв Дмитро,2253, Володимирець – 5,52.Параниця Олександр, 2182 Сарни –5,53.Чернецов Андрій,2003, Сарни – 4,04.Параниця Віктор,2074, Сарни – 4,05.Абрамчук Олександр, 1961, Чудель – 4,06.Копищик Микола, 1910, Сарни – 4,07.Галаган Володимир, 2043, Сарни –3,58.Римарчук Юрій,1998, Володимирець –3,09.Годунко Віталій, 1946, Сарни – 2,510.Якимчук Василь,2035, Сарни – 2,511.Жакун Олексій,2145, Дубровиця –2,512.Юрчук Віктор, 1895, Сарни – 1,0