Перший етап кубка Сарненського району-2021

Стартував тривалий марафон відкритого кубка Сарненського району з шахів 2021 року, котрий наприкінці року завершиться фіналом на визначення абсолютного чемпіона та призерів престижних змагань.Першим із дванадцяти етапів зіграли бліц-турнір за швейцарською системою в 9 турів по 10 хвилин на партію кожному з учасників і обрахунком міжнародного рейтингу ФІДЕ.Початок турніру найбільше вдався представнику із м. Володимирець Андрію Клімцову, який один з поміж усіх, здобув 100% результат у перших трьох турах, але уже в наступному турі він поступається Олексію Жакуну з м. Дубровиця і віддає першість йому та Олександру Параниці, який переграв Олександра Абрамчука.В слідуючому турі Олександр Параниця знову здобуває впевнену перемогу над рівнянином Андрієм Ткачуком і вже одноосібно очолює турнірні перегони, позаяк його основний конкурент Олексій Жакун пригальмував, зігравши внічию з Віктором Параницею старшим.Після 6 туру Жакун знову, після ефектного виграшу у Петра Кукли з м. Вараш, повертає собі лідерство, а Олександр Параниця в свою чергу не зміг впоратися з Андрієм Чернецовим – бойова нічия. Крім того відразу дев’ять учасників з інтервалом в одне очко переслідують лідерів, дихаючи їм в спину і не даючи розслабитись.У сьомому турі сталася сенсація! Семен Павлюк, не маючи у цій категорії змагань (по бліцу) рейтингу взагалі, просто чудом не здобуває перемоги над фаворитом Олексієм Жакуном і на жаль задовільняється нічиєю, але цим він знову виводить на 1 місце Олександра Параницю, який свій шанс в поєдинку з володимирчанином Ігорем Губенею не втрачає і здобуває чергову перемогу. Далі більше, після передостаннього туру знову рівновага: Параниця молодший Олександрі старший Віктор не виявили сильнішого, як результат нічия.Олексій Жакун добряче попітнів у поєдинку з Олександром Абрамчуком, але таки вистраждав бажану перемогу і перед заключним туром знову встановилася рівновага.Поєдинки останнього туру турнірного балансу не порушили і в розподіл місць втрутився додатковий показник- коефіцієнт Бухгольця (складається із суми всіх очок суперників з якими даний учасник грав, незалежно від результату зустрічі між ними ). Він віддав пальму першості Олексію Жакуну. Олександр Параниця - срібний призер, бронзову нагороду виборов Андрій Чернецов, який випередив Віктора Параницю також завдяки цьому коефіцієнту. Дивно, але пяте і шосте місце також розподілив всемогутній коефіцієнт Бухгольця, внаслідок чого володимирчанин Андрій Клімцов – пятий, Віталій Годунко – шостий.Турнірна таблиця:1.Жакун Олексій, 1877, Дубровиця – 7,52.Параниця Олександр, 1910, Сарни – 7,53.Чернецов Андрій, 1743, Сарни – 6,04.Параниця Віктор, 1796, Сарни –6,05.Клімцов Андрій 1731, Володимирець – 5,56.Годунко Віталій, 1682, Сарни – 5,57.Римарчук Юрій, 1677, Володимирець – 5,58.Копищик Микола, 1699, Сарни – 5,59.Симонюк Валентин, 1510, Володимирець – 5.010.Романюк Анатолій, 1677, Клесів – 5,011.Сергійчук Віктор, 1654, Стрільськ – 5,012.Кукла Петро, 1742, Вараш – 4,513.Абрамчук Олександр, 1774, Чудель – 4,514.Губеня Ігор, 1687, Володимирець – 4.515.Павлюк Семен, 0, Сарни – 4,516.Галаган Володимир, 1788, Сарни – 4,517.Зань Іван, 1588, Сарни – 4,018.Курачик Віктор, 1617, Сарни – 4,019.Козел Володимир, 0, Клесів – 4,020,Кінчур Анатолій, 1465, Сарни – 4,021.Смицький Володимир, 0, Клесів – 4,022.Ткачук Андрій, 1684, Рівне – 3,023.Абрамчук Григорій, 1441, Клесів – 3,024.Колюх Микола, 1619, Зоря – 2,525.Абрамчук Віктор, 1479, Клесів – 2.026.Любарщук Вадим, 0, Сарни – 1,027.Корпан Сергій, 0, Клесів – 1,028.Юрчук Віталій, 1427, Сарни – 0,0Олександр Абрамчук, Сарни.