Кубок до 117-річниці смт. Клесова

Досить значна аудиторія шахістів зібралась минулої неділі в смт. Клесів з нагоди 117-річниці селища. Відсвяткувати разом з місцевими жителями приїхали 54 представники з 7 районів нашої області. Зіграли за швейцарською системою в 9 турів по 15 хвилин на партію з обрахунком міжнародного рейтингу ФІДЕ для його учасників.Знаючи напруженість сарненських етапів учасники цього разу грали напрочуд зібрано та акуратно, але шахи гра інтелектуальна і потребує зібраності та концентрації на протязі всього турніру, що залежить від багатьох складових починаючи з фізичних і закінчуючи морально-психологічними. Тому і не дивно, .що після більшої половини дистанції, а саме 5 турів, лідерство захопив школяр з міста Костопіль Сергій Іванчук, який втратив лише пів-очка. В шостому турі успіх йому не дозволив розвинути Олександр Абрамчук, очна зустріч яких завершилась бойовою нічиєю.Однак це дозволило зрівнятися з лідером відразу ще трьом учасникам Іллюку Петру, Олексію Жакуну та Олександру Параниці. В 7 турі всі вони грають між собою і в упертій боротьбі завершують партії знову внічию, що в свою чергу дозволяє Дмитру Андрєєву наздогнати втікачів та створити лідируючий квінтет. У 8 турі Петро Іллюк завдає поразки Сергію Іванчуку, Олексій Жакун переграє Віктора Параницю і вдвох за тур до закінчення перегонів очолюють турнірну таблицю. Цьому також посприяла нічия між собою Дмитра Андрєєва та Олександра Параниці і втрата ними таких дорогоцінних пів-очка.Отже здавалося, що чемпіонство розіграють Іллюк та Жакун, але не тут то було. Перший в останній партії не зміг переграти Андрєєва, а другий не впорався з березнівчанином Василем Атаманцем. В обох партіях було зафіксовано нічию. Ну а чемпіоном вже на другому етапі підряд стає Олександр Параниця, який зумів в останній партії перемогти Олександра Абрамчука та з результатом 7,0 очок завоювати черговий трофей. Петро Іллюк – срібний призер, за Олексієм Жакуном бронзова нагорода. Цікаво, що серед дітей весь п’єдестал пошани заповнили представники с. Стрільськ, котрі розташувались у такому порядку Олександр Білотіл, Михайло Сафарян та Артем Білотіл. Серед ветеранів кращим цього разу став Василь Атаманець з м. Березне.Вдало проведений турнір пройшов завдяки зусиллям керівництва Клесівської ОТГ та місцевого клубу «Біла тура».Наступний заключний етап відкритого кубку Сарненського району пройде 17 листопада в с. Селище та остаточно визначить учасників грудневого фіналу.Чекаємо розвязки.