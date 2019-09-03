У Сарнах змагалися шахісти

Традиційно сильний склад учасників турніру гарантував і гостру, безкомпромісну боротьбу. Так вже в першому турі втрачають очки шановані майстри своєї справи Олексій Жакун, Віталій Годунко, Володимир Галаган, Петро Іллюк в поєдинках з менш досвідченими і рейтинговими суперниками. Але поступово клас взяв своє і на третину дистанції без очкових втрат прийшли тільки двоє учасників Дмитро Андрєєв з м. Володимирець та рівнянин Северин Смикало. В наступному турі в поєдинку між собою вони видають бойову нічию, чим швидко скористався Олександр Параниця який свою партію у березнівчанина Василя Атаманця виграв і сам очолив турнірні перегони. Але в слідуючому турі він також не зміг впоратися з Северином – нічия і його наздоганяє Дмитро Андрєєв, що завдає нищівною поразки Роману Хильчуку з м. Березне та Петро Іллюк, який розправився з володимирчанином Юрієм Римарчуком. В наступному турі всі абсолютно лідери втрачають очки, граючи між собою напружені бойові нічиї і як наслідок на два заключні тури сформувалась стійка десятка шахістів на загальну перемогу та рівно стільки охочих зазіхнути на призовий п’єдестал пошани. В результаті безкомпромісної боротьби більшість завершальних партій завершилось таки внічию, але на вершину зійшли ті хто свої поєдинки зумів виграти. Так Олександр Параниця в останньому турі переграє Андрія Чернецова і стає четвертим чемпіоном «лісового» кубка, Северин Смикало завдає поразки Олексію Жакуну та здобуває бронзу, а срібним призером став Петро Іллюк який своєю, знову таки нічиєю з рівнянином Віктором Седловим втратив таку близьку загальну перемогу, так як і Дмитро Андрєєв, що не зміг переграти Віктора Параницю – він четвертий.
Не менш захоплююча боротьба велась і серед дітей де перемогу святкував Микола Мороз з с.Стрільськ, Михайло Сафарян та Артем Білотіл заповнили п’єдестал пошани.
Кращим серед ветеранів став Віктор Параниця.
Турнірна таблиця:
1.Параниця Олександр, 1903, Сарни – 7,0
2.Іллюк Петро, 2004, Березне – 7,0
3.Смикало Северин, 2137, Рівне -6,5
4.Андреєв Дмитро, 2022, Володимирець -6,5 очок
5.Седлов Віктор, 1866, Рівне -6,0
6,Параниця Віктор, 1778, Сарни – 6,0
7.Кукла Петро, 1719, Вараш – 5,5
8.Чернецов Андрій, 1654, Сарни – 5,5
9.Атаманець Василь, 1811, Березне - 5,5
10.Римарчук Юрій, 1723, Володимирець – 5,5
11.Якимчук Василь, 1756, Сарни – 5,5
12.Жакун Олексій, 1897, Дубровиця – 5,5
13.Годунко Віталій, 1689, Сарни – 5,5
14,Цицюра Олександр, 1675, Сарни – 5,5
15.Сергійчук Віктор, 1651, Стрільськ – 5,0
16.Скірканич Олександр, 1698, Здолбунів – 5,0
17.Колюх Микола, 1591, Зоря – 5,0
18.Касянець Сергій, 1594, Березне – 5,0
19.Копищик Микола, 1639, Сарни – 5,0
20.Абрамчук Олександр, 1762, Чудель – 5,0
21.Ніжаловський Юрій, 11496, Березне – 5,0
22.Хильчук Роман, 1496, Березне – 4,5
23.Романюк Анатолій, 1569, Клесів – 4,5
24.Галаган Володимир, 1664, Сарни – 4,5
25.Семещук Ігор, 1707, Костопіль – 4,5
26.Губеня Ігор, 1569, Володимирець – 4,5
27.Добринський Василь, 0, Сарни – 4.0
28.Копищик Іван, 1516, Сарни – 4,0
29.Зань Іван, 1647, Сарни – 4,0
30,Несвіт Максим, 1467, Сарни – 4,0
31.Корсун Юрій, 1525, Сарни – 4,0
32.Мороз Микола, 1287, Стрільськ – 4.0
33.Павлюк Семен, 1495, Сарни – 4,0
34.Абрамчук Григорій, 1515, Клесів – 3,5
35.Ліщук Ігор, 1547, Клесів – 3,5
36.Курачик Віктор, 1445, Сарни – 3,5
37.Симонюк Валентин, 1515, Володимирець – 3.0
38.Гузь Дмитро, 1614, Клесів – 3,0
39.Мартинюк Анатолій, 1555, Клесів – 3.0
40.Гловацький Олександр, 1607, Рівне -2,0
41.Сафарян Михайло, 1271, Стрільськ – 2,0
42.Абрамчук Віктор, 1449, Клесів – 2.0
43.Білотіл Артем, 1395, Стрільськ – 2,0
44.Білотіл Олександр, 1284, Стрільськ – 2,0
Загострилася також боротьба і за попадання у фінальну дванадцятку, котра виявить абсолютного чемпіона та призерів 2019 року. Залишилося провести 2 етапи. (Клесів і Селище). Коло претендентів на даний час розташувалось в такому порядку:
1.Андрєєв Дмитро (Володимирець) – 264 очка
2.Іллюк Петро (Березне) – 223
3.Смикало Северин (Рівне) – 222
4.Якимчук Василь (Сарни) -217
5.Параниця Олександр (Сарни) – 209
6.Абрамчук Олександр (Чудель) – 203
7.Параниця Віктор (Сарни) – 194
8.Жакун Олексій (Дубровиця) – 193
9.Римарчук Юрій (Володимирець) – 170
10.Атаманець Василь (Березне) – 161
11.Цицюра Олександр (Сарни) – 147
12.Годунко Віталій (Сарни) – 146
13.Галаган Володимир (Сарни) – 145
14.Чернецов Андрій (Сарни) – 138
15.Кот Андрій (Вараш) – 112
16.Зань Іван (Сарни) – 109
17.Седлов Віктор (Рівне) – 107
18.Копищик Микола (Сарни) – 91
19.Романюк Анатолій (Клесів) – 96
20.Данілюк Василь (Рівне) – 88
21.Скірканич Олександр (Здолбунів) – 84