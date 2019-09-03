У Сарнах змагалися шахісти

Уже четвертий кубок до дня працівників лісового господарства ( він же 11 етап відкритого кубка Сарненського району) було проведено минулої неділі в затишному актовому залі ДП «Сарненський лісгосп». Цього разу він проходив під егідою ФІДЕ з обрахунком міжнародного рейтингу для його учасників та зібрав 44 представники з 7 районів області, міст Рівне та Вараш. Зіграли за швейцарською системою в 9 турів по 15 хвилин на партію кожному учаснику.Традиційно сильний склад учасників турніру гарантував і гостру, безкомпромісну боротьбу. Так вже в першому турі втрачають очки шановані майстри своєї справи Олексій Жакун, Віталій Годунко, Володимир Галаган, Петро Іллюк в поєдинках з менш досвідченими і рейтинговими суперниками. Але поступово клас взяв своє і на третину дистанції без очкових втрат прийшли тільки двоє учасників Дмитро Андрєєв з м. Володимирець та рівнянин Северин Смикало. В наступному турі в поєдинку між собою вони видають бойову нічию, чим швидко скористався Олександр Параниця який свою партію у березнівчанина Василя Атаманця виграв і сам очолив турнірні перегони. Але в слідуючому турі він також не зміг впоратися з Северином – нічия і його наздоганяє Дмитро Андрєєв, що завдає нищівною поразки Роману Хильчуку з м. Березне та Петро Іллюк, який розправився з володимирчанином Юрієм Римарчуком. В наступному турі всі абсолютно лідери втрачають очки, граючи між собою напружені бойові нічиї і як наслідок на два заключні тури сформувалась стійка десятка шахістів на загальну перемогу та рівно стільки охочих зазіхнути на призовий п’єдестал пошани. В результаті безкомпромісної боротьби більшість завершальних партій завершилось таки внічию, але на вершину зійшли ті хто свої поєдинки зумів виграти. Так Олександр Параниця в останньому турі переграє Андрія Чернецова і стає четвертим чемпіоном «лісового» кубка, Северин Смикало завдає поразки Олексію Жакуну та здобуває бронзу, а срібним призером став Петро Іллюк який своєю, знову таки нічиєю з рівнянином Віктором Седловим втратив таку близьку загальну перемогу, так як і Дмитро Андрєєв, що не зміг переграти Віктора Параницю – він четвертий.Не менш захоплююча боротьба велась і серед дітей де перемогу святкував Микола Мороз з с.Стрільськ, Михайло Сафарян та Артем Білотіл заповнили п’єдестал пошани.Кращим серед ветеранів став Віктор Параниця.Турнірна таблиця:1.Параниця Олександр, 1903, Сарни – 7,02.Іллюк Петро, 2004, Березне – 7,03.Смикало Северин, 2137, Рівне -6,54.Андреєв Дмитро, 2022, Володимирець -6,5 очок5.Седлов Віктор, 1866, Рівне -6,06,Параниця Віктор, 1778, Сарни – 6,07.Кукла Петро, 1719, Вараш – 5,58.Чернецов Андрій, 1654, Сарни – 5,59.Атаманець Василь, 1811, Березне - 5,510.Римарчук Юрій, 1723, Володимирець – 5,511.Якимчук Василь, 1756, Сарни – 5,512.Жакун Олексій, 1897, Дубровиця – 5,513.Годунко Віталій, 1689, Сарни – 5,514,Цицюра Олександр, 1675, Сарни – 5,515.Сергійчук Віктор, 1651, Стрільськ – 5,016.Скірканич Олександр, 1698, Здолбунів – 5,017.Колюх Микола, 1591, Зоря – 5,018.Касянець Сергій, 1594, Березне – 5,019.Копищик Микола, 1639, Сарни – 5,020.Абрамчук Олександр, 1762, Чудель – 5,021.Ніжаловський Юрій, 11496, Березне – 5,022.Хильчук Роман, 1496, Березне – 4,523.Романюк Анатолій, 1569, Клесів – 4,524.Галаган Володимир, 1664, Сарни – 4,525.Семещук Ігор, 1707, Костопіль – 4,526.Губеня Ігор, 1569, Володимирець – 4,527.Добринський Василь, 0, Сарни – 4.028.Копищик Іван, 1516, Сарни – 4,029.Зань Іван, 1647, Сарни – 4,030,Несвіт Максим, 1467, Сарни – 4,031.Корсун Юрій, 1525, Сарни – 4,032.Мороз Микола, 1287, Стрільськ – 4.033.Павлюк Семен, 1495, Сарни – 4,034.Абрамчук Григорій, 1515, Клесів – 3,535.Ліщук Ігор, 1547, Клесів – 3,536.Курачик Віктор, 1445, Сарни – 3,537.Симонюк Валентин, 1515, Володимирець – 3.038.Гузь Дмитро, 1614, Клесів – 3,039.Мартинюк Анатолій, 1555, Клесів – 3.040.Гловацький Олександр, 1607, Рівне -2,041.Сафарян Михайло, 1271, Стрільськ – 2,042.Абрамчук Віктор, 1449, Клесів – 2.043.Білотіл Артем, 1395, Стрільськ – 2,044.Білотіл Олександр, 1284, Стрільськ – 2,0Загострилася також боротьба і за попадання у фінальну дванадцятку, котра виявить абсолютного чемпіона та призерів 2019 року. Залишилося провести 2 етапи. (Клесів і Селище). Коло претендентів на даний час розташувалось в такому порядку:1.Андрєєв Дмитро (Володимирець) – 264 очка2.Іллюк Петро (Березне) – 2233.Смикало Северин (Рівне) – 2224.Якимчук Василь (Сарни) -2175.Параниця Олександр (Сарни) – 2096.Абрамчук Олександр (Чудель) – 2037.Параниця Віктор (Сарни) – 1948.Жакун Олексій (Дубровиця) – 1939.Римарчук Юрій (Володимирець) – 17010.Атаманець Василь (Березне) – 16111.Цицюра Олександр (Сарни) – 14712.Годунко Віталій (Сарни) – 14613.Галаган Володимир (Сарни) – 14514.Чернецов Андрій (Сарни) – 13815.Кот Андрій (Вараш) – 11216.Зань Іван (Сарни) – 10917.Седлов Віктор (Рівне) – 10718.Копищик Микола (Сарни) – 9119.Романюк Анатолій (Клесів) – 9620.Данілюк Василь (Рівне) – 8821.Скірканич Олександр (Здолбунів) – 84