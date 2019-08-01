Девятий чемпіон району

Ох і непередбачуваними видаються відкриті кубки Сарненського району з шахів. Зіграли десятий етап, а отримали вже девятого! чемпіона (двічі поки що вдалося виграти тільки Олександру Параниці ).Та все по порядку: десятий етап відкритого кубку пройшов в затишному літньому залі кафе "Візит" (керівник Ігор Никонець) і був присвячений 28-річниці Дня Незалежності України. Зіграли бліц в 9 турів по 10 хвилин на партію кожному учаснику. Перші тури пройшли відносно спокійно, хоч і було зафіксовано декілька несподіваних результатів.Знані авторитети грали спокійно, розраховуючи сили на всю дистанцію. Першим порушником спокою несподівано став Іван Копищик, який зазнавши поразки в стартовому турі, видав серію з чотирьох підряд перемог, в тому числі над трьома претендентами на п'єдестал пошани. Зупинити його зумів лише у 6 турі Віктор Параниця. До того часу явні фаворити турніру (Дмитро Андрєєв і Олексій Жакун) зуміли отримати вже по дві поразки.В той же час поки лідери виясняли стосунки між собою, впевнено і без лишнього галасу на вершину турнірної таблиці забрався костопільчанин Максим Затирка. В 7 турі він розходиться миром з Віктором Параницею і продовжує далі очолювати турнірні перегони. Яскравими перемогами в двох заключних турах над Віталієм Годунком і Василем Атаманцем Максим лише підтвердив закономірність свого успіху та з прекрасним результатом 8.0 очок з 9 можливих вперше став чемпіоном етапу відкритого кубку Сарненського району.Друге місце у важкій боротьбі після невдалого старту, але завдяки трьом заключним перемогам виборов Дмитро Андрєєв - у нього 6.5 очок. Стільки ж і у Віктора Параниці, але гірший додатковий показник (коефіцїєнт Бухгольця, що складається з суми очок суперників з якими доводилося грати гравцю на турнірі) тому в нього бронзова нагорода. До шістки кращих потрапили також березнівчанин Роман Хильчук, Володимир Галаган та Василь Якимчук - у них по 6 очок. Першість серед дітей вибороли Максим Несвіт та Микола Мороз, серед ветеранів не було рівних Віталію Годунку.Гарно організований та проведений турнір пройшов завдяки фінансової підтримки керівництва магазину "1000 ДРІБНИЦЬ", магазину "МОДУЛЬ" ( Сергій Дубовець), магазину "ЕКВАТОР" (Віталій Параниця), склад-магазину "MARКOS" (Леонід Кравчук) та "УКРТЕЛЕКОМУ" (Олександр Мірко).Турнірна таблиця:1.Затирка Максим, 2104 , Костопіль – 8,02.Андрєєв Дмитро, 2245, Володимирець -6,53.Параниця Віктор, 2074, Сарни – 6,54.Хильчук Роман, 1927, Березне – 6,05.Галаган Володимир, 2063, Сарни - 6,06.Якимчук Василь, 2007, Сарни – 6,07.Жакун Олексій, 2142, Дубровиця - 5,58.Римарчук Юрій, 1984, Володимирець – 5,59.Годунко Віталій, 1999, Сарни – 5,510.Копищик Микола, 1943, Сарни – 5,511.Романюк Анатолій, 1919, Клесів – 5,012.Абрамчук Олександр, 1964, Чудель – 5,013.Чернєцов Андрій, 2049, Сарни – 5,014.Абрамчук Григорій, 1772, Клесів – 5,015.Атаманець Василь, 2051, Березне - 4,516,Цицюра Олександр, 1985, Сарни – 4,517.Зань Іван, 1957, Сарни – 4,518.Копищик Іван, 1895, Сарни – 4,019.Курачик Віктор, 1900, Сарни – 4,020.Хильчук Сергій, 1900, Березне – 4,021.Крук Йосип, 1918, Березне – 4,022,Несвіт Максим, 1840, Сарни – 4,023.Ліщук Ігор, 1888, Клесів – 3,524.Макаревич Віктор, 1971, Сарни – 3,525.Кінчур Анатолій, 1986, Сарни – 3,026.Павлюк Семен, 1893, Сарни – 3,027.Мороз Микола, 1850, Стрільськ – 3,028.Юрчук Віталій, 1894, Сарни – 2,029.Мартинюк Анатолій, 1850, Клесів – 1,530.Білотіл Артем, 1800, Стрільськ – 1,0