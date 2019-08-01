Девятий чемпіон району

Та все по порядку: десятий етап відкритого кубку пройшов в затишному літньому залі кафе "Візит" (керівник Ігор Никонець) і був присвячений 28-річниці Дня Незалежності України. Зіграли бліц в 9 турів по 10 хвилин на партію кожному учаснику. Перші тури пройшли відносно спокійно, хоч і було зафіксовано декілька несподіваних результатів.
Знані авторитети грали спокійно, розраховуючи сили на всю дистанцію. Першим порушником спокою несподівано став Іван Копищик, який зазнавши поразки в стартовому турі, видав серію з чотирьох підряд перемог, в тому числі над трьома претендентами на п'єдестал пошани. Зупинити його зумів лише у 6 турі Віктор Параниця. До того часу явні фаворити турніру (Дмитро Андрєєв і Олексій Жакун) зуміли отримати вже по дві поразки.
В той же час поки лідери виясняли стосунки між собою, впевнено і без лишнього галасу на вершину турнірної таблиці забрався костопільчанин Максим Затирка. В 7 турі він розходиться миром з Віктором Параницею і продовжує далі очолювати турнірні перегони. Яскравими перемогами в двох заключних турах над Віталієм Годунком і Василем Атаманцем Максим лише підтвердив закономірність свого успіху та з прекрасним результатом 8.0 очок з 9 можливих вперше став чемпіоном етапу відкритого кубку Сарненського району.
Друге місце у важкій боротьбі після невдалого старту, але завдяки трьом заключним перемогам виборов Дмитро Андрєєв - у нього 6.5 очок. Стільки ж і у Віктора Параниці, але гірший додатковий показник (коефіцїєнт Бухгольця, що складається з суми очок суперників з якими доводилося грати гравцю на турнірі) тому в нього бронзова нагорода. До шістки кращих потрапили також березнівчанин Роман Хильчук, Володимир Галаган та Василь Якимчук - у них по 6 очок. Першість серед дітей вибороли Максим Несвіт та Микола Мороз, серед ветеранів не було рівних Віталію Годунку.
Гарно організований та проведений турнір пройшов завдяки фінансової підтримки керівництва магазину "1000 ДРІБНИЦЬ", магазину "МОДУЛЬ" ( Сергій Дубовець), магазину "ЕКВАТОР" (Віталій Параниця), склад-магазину "MARКOS" (Леонід Кравчук) та "УКРТЕЛЕКОМУ" (Олександр Мірко).
Турнірна таблиця:
1.Затирка Максим, 2104 , Костопіль – 8,0
2.Андрєєв Дмитро, 2245, Володимирець -6,5
3.Параниця Віктор, 2074, Сарни – 6,5
4.Хильчук Роман, 1927, Березне – 6,0
5.Галаган Володимир, 2063, Сарни - 6,0
6.Якимчук Василь, 2007, Сарни – 6,0
7.Жакун Олексій, 2142, Дубровиця - 5,5
8.Римарчук Юрій, 1984, Володимирець – 5,5
9.Годунко Віталій, 1999, Сарни – 5,5
10.Копищик Микола, 1943, Сарни – 5,5
11.Романюк Анатолій, 1919, Клесів – 5,0
12.Абрамчук Олександр, 1964, Чудель – 5,0
13.Чернєцов Андрій, 2049, Сарни – 5,0
14.Абрамчук Григорій, 1772, Клесів – 5,0
15.Атаманець Василь, 2051, Березне - 4,5
16,Цицюра Олександр, 1985, Сарни – 4,5
17.Зань Іван, 1957, Сарни – 4,5
18.Копищик Іван, 1895, Сарни – 4,0
19.Курачик Віктор, 1900, Сарни – 4,0
20.Хильчук Сергій, 1900, Березне – 4,0
21.Крук Йосип, 1918, Березне – 4,0
22,Несвіт Максим, 1840, Сарни – 4,0
23.Ліщук Ігор, 1888, Клесів – 3,5
24.Макаревич Віктор, 1971, Сарни – 3,5
25.Кінчур Анатолій, 1986, Сарни – 3,0
26.Павлюк Семен, 1893, Сарни – 3,0
27.Мороз Микола, 1850, Стрільськ – 3,0
28.Юрчук Віталій, 1894, Сарни – 2,0
29.Мартинюк Анатолій, 1850, Клесів – 1,5
30.Білотіл Артем, 1800, Стрільськ – 1,0