Іван Зань – перший володар кубка міста Сарни з шахів

Яких тільки турнірів та кубків не було на теренах Сарненщини, а от офіційного кубка міста Сарни з шахів зась. Цю прогалину вдалось заповнити, завдяки новоствореному нещодавно міському шахово-шашковому клубу «Дебют» ( голова Віталій Годунко).Так минулої неділі в МБК «Залізничник» був організований та проведений перший кубок міста . Зіграли за швейцарською системою в 7 турів по 20 хвилин на партію кожному з учасників. До початку ніхто навіть уявити не міг, що боротьба буде такою гострою і напруженою, а назвати переможця тим паче. В лідируючій групі після кожного туру було не менше 10 учасників, причому різниця складала всього півочка-очко. Так тривало до останнього туру, який і розставив все по місцях. Основні партії, що кардинально вплинули на фінальну розстановку, завернились таким чином: Іван Зань - Віталій Годунко 1-0, Володимир Галаган – Віктор Параниця 0-1, Василь Якимчук- Андрій Чернецов 0-1, Олександр Абрамчук – Віктор Сергійчук 0-1, Микола Копищик – Олександр Цицюра 0-1. Внаслідок чого першим володарем кубка міста з результатом 6.0 очок став Іван Зань. Андрій Чернецов завоював срібну нагороду, Віктор Параниця – бронзову, у них по 5.0 очок, Стільки ж і у Віктора Сергійчука, однак за гіршого коефіцієнта Бухгольця він четвертий. Пятим і одночасно кращим серед ветеранів став Вітаталій Годунко.Турнір пройшов за фінансової підтримки ТзОВ «Аркада» (директор Руслан Цуман ) та п/п Василя Крота.Після основного турніру учасники вирішили визначити і володаря кубка міста Сарни по бліцу. Внаслідок чого зіграли турнр в 7 турів по 5 хвилин на партію. Тут, як говориться, «вдарив автопробігом по бездоріжжю» Олександр Абрамчук, котрий втратив лише півочка в поєдинку з Віктором Параницею та з результатом 6,5 очок виграв трофей. Віктор Параниця – другий, Іван Зань – третій.