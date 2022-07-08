Резніков назвав три сценарії завершення війни

За його словами, Україна не зможе змагатися з Росією за принципом «м’ясорубка на м’ясорубку», який застосовує у війні армія РФ, передає Forbes.
- Перший сценарій, за словами Резнікова, можна описати як «чергова серія жестів доброї волі росіян, як було, коли вони тікали з Київщини, Чернігівщини, Сумщини та острову Зміїний». За такого розвитку подій Україна спочатку вийде на кордони 24 лютого, далі, ймовірно, почнуться переговори про статус окупованих районів Донбасу та Криму за сприяння партнерів України, уточнив міністр.
- Другий варіант – поступова боротьба та удари по найболючішим місцям російської армії за допомогою сучасної зброї. «Ми не можемо воювати з ними за принципом «м?ясорубка на м?ясорубку». До того ж наші партнери не змогли б нас підтримати за таких обставин», – зазначив Резніков.
- Третій сценарій – «парад суверенітетів» у Росії та розпад країни. «Це найдовший сценарій, але ми точно побачимо його за нашого життя», – вважає міністр.
- Також він зауважив, що для формування гарантій безпеки Україні варто рухатися за принципом створення нових оборонних альянсів. «Ми бачимо, що дякуючи «Брекзіту» Великобританія не зв?язана позиціями різних членів Євросоюзу. У нас фантастичні стосунки з країнами Балтії, я аплодую нашим відносинам з Польщею, ще нещодавно нам казали, що участь України у проєкті «Тримор?я» неможлива, зараз це стало реальністю», – сказав Резніков.
- За його словами, безпосередньо архітектура безпеки може бути різною, «починаючи від постачання зброї».
Резніков зазначив, що діяльність сектору безпеки й оборони забезпечують близько 1 млн осіб у різних структурах. Зокрема до Збройних сил України мобілізовані 700 000 осіб.
У травні Резніков заявив, що Міноборони орієнтується на необхідність забезпечити 1 млн осіб, які боротимуться із російськими окупантами. Раніше Міноборони заявило, що мобілізація в Україні триватиме стільки, скільки потрібно для доукомлектування всіх підрозділів, які захищають державу від агресії РФ.