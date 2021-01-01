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США, Німеччина та Румунія провели спільні повітряні навчання впритул до України

Війна з московитами 05-мар, 2022, 12:169 prov 0
Сполучені Штати Америки, Німеччина та Румунія провели спільні навчання у повітряному просторі країн НАТО впритул до України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВПС США в Європі.
провели бомбардувальники над східним флангом НАТО, навчаючись разом із німецькими та румунськими військами на знак єдності, оскільки російське вторгнення в Україну вступає у другі вихідні.
Найбільші стратегічні бомбардувальники ВПС США B-52 Stratofortress вилетіли з RAF Fairford, бази Королівських ВПС в Англії, і провели тренування. 
Потім B-52 вилетіли до Румунії, де вони провели навчання з повітряної підтримки в складі оперативної групи бомбардувальників.
Як зауважує CNN, повітряний простір Румунії межує з українським, "де російські ВПС намагаються встановити панування".
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