Обласна рада звернулася до лідерів світових держав та керівництва НАТО з вимогою про закриття неба над Україною

Закрити небо над Україною та негайно надати нашій державі допомогу у вигляді винищувачів, інших засобів протиповітряної оборони – такі вимоги сьогодні одноголосно підтримали депутати Рівненської обласної ради на пленарному засіданні позачергової сесії.За відповідне звернення Рівненської обласної ради до Президента США, Президента Франції, Канцлера Німеччини, Прем’єр-міністра Великобританії, Генерального Секретаря НАТО, Урядів та парламентів країн-членів НАТО, Послів та дипломатичного корпусу усіх держав НАТО проголосував 51 депутат.Закрити небо над Україною та негайно надати нашій державі допомогу у вигляді винищувачів, інших засобів протиповітряної оборони – такі вимоги сьогодні одноголосно підтримали депутати Рівненської обласної ради на пленарному засіданні позачергової сесії.За відповідне звернення Рівненської обласної ради до Президента США, Президента Франції, Канцлера Німеччини, Прем’єр-міністра Великобританії, Генерального Секретаря НАТО, Урядів та парламентів країн-членів НАТО, Послів та дипломатичного корпусу усіх держав НАТО проголосував 51 депутат.