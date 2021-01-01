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Обласна рада звернулася до лідерів світових держав та керівництва НАТО з вимогою про закриття неба над Україною

Рівненська область / Війна з московитами 05-мар, 2022, 19:339 prov 0
Закрити небо над Україною та негайно надати нашій державі допомогу у вигляді винищувачів, інших засобів протиповітряної оборони – такі вимоги сьогодні одноголосно підтримали депутати Рівненської обласної ради на пленарному засіданні позачергової сесії.
За відповідне звернення Рівненської обласної ради до Президента США, Президента Франції, Канцлера Німеччини, Прем’єр-міністра Великобританії, Генерального Секретаря НАТО, Урядів та парламентів країн-членів НАТО, Послів та дипломатичного корпусу усіх держав НАТО проголосував 51 депутат.


Закрити небо над Україною та негайно надати нашій державі допомогу у вигляді винищувачів, інших засобів протиповітряної оборони – такі вимоги сьогодні одноголосно підтримали депутати Рівненської обласної ради на пленарному засіданні позачергової сесії.
За відповідне звернення Рівненської обласної ради до Президента США, Президента Франції, Канцлера Німеччини, Прем’єр-міністра Великобританії, Генерального Секретаря НАТО, Урядів та парламентів країн-членів НАТО, Послів та дипломатичного корпусу усіх держав НАТО проголосував 51 депутат.
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