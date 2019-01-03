У Рівному депутати погодили зміни до обласного бюджету на 2019 рік

Рівненська область 24-січ, 2019, 12:129 prov 1

На пленарному засіданні позачергової сесії обласної ради депутати погодили зміни до обласного бюджету Рівненської області на 2019 рік.

Так, залишки коштів обласного бюджету за рахунок субвенцій з державного бюджету та субвенцій з місцевих бюджетів обласному бюджету у розмірі 234 244,7 тис. грн. буде спрямовано на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості.

За словами директора департаменту фінансів Рівненської ОДА Лідії Біляк, ці кошти будуть розподілені на нове будівництво 34-ох амбулаторій та на реконструкцію і капітальний ремонт 17-ти об’єктів під лікарські амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

Крім того, 2,8 млн. грн. буде спрямовано на придбання санітарних автомобілів типу А.