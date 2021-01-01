Єврокомісія ухвалила рекомендацію Раді надати Україні статус кандидата у члени ЄС. ОНОВЛЕНО

Єврокомісія надає план дій, який треба виконати для початку переговорів України про вступ до ЄС.
За словами президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Україна — це європейська держава, яка продемонструвала стійкість своїх інститутів, що гарантують демократію, верховенство права, а також права людини і повагу, захист нацменшин.
Серед кроків, які Україні необхідно зробити для початку переговорів про вступ такі:
1. Ухвалення та впровадження законодавства про процедуру добору суддів Конституційного Суду України, включаючи процес попереднього відбору на основі оцінки їх доброчесності та професійних навичок, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії;
2. Завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
3.Подальше посилення боротьби з корупцією, зокрема на високому рівні. Завершення відбору та призначення нового директора НАБУ та прокурора САП.
4. Забезпечення відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF);
5.Ухвалення комплексного стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору як частини середовища безпеки України;
6.Має запрацювати «антиолігархічний» закон;
7.Необхідно привести законодавство про ЗМІ у відповідність з європейським аудіовізуальним законодавством;
8.Необхідно завершити реформу законодавчої бази для національних меншин, яка зараз готується, згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії і розробити механізми її впровадження.
Більшість з 8 кроків стосуються реформи судочинства та боротьби з корупцією.
Реакція Президента України Володимира Зеленського з’явилась у твіттер:
«Це перший крок до членства в ЄС, який, безсумнівно, наблизить нашу перемогу. Спасибі Урсулі фон дер Ляйен і кожному члену ЄК за історичне рішення. Розраховую на позитивні підсумки на наступному тижні».
Оновлено 13:33 Єврокомісія також рекомендувала надати статус кандидата для Молдови, однак для Грузії подібного рішення немає.
«Тепер Грузія повинна політично об’єднатися, щоб скласти чіткий шлях до структурних реформ і ЄС. Тому ми рекомендуємо надати європейську перспективу Грузії, але повернутися та оцінити, наскільки вона відповідає низці умов, перш ніж надати їй статус кандидата», — повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Учора, під час візиту до Києва, 4 очільники країн ЄС повідомили про те, що підтримують надання статусу кандидата на вступ для України.
Ольга СКОТНІКОВА, «Вечірній Київ».