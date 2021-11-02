91 зі 135 суддів, поданих ВРП, не пройшли оцінювання – ГО звернулися до Зеленського

Громадські організації закликають президента Володимира Зеленського в жодному разі не призначати безстроково на посади суддів, поданих Вищою радою правосуддя, які мають негативний висновок Громадської ради доброчесності та не пройшли кваліфікаційне оцінювання відповідно до закону.: Зазначається, що 18 листопада ВРП разом із суддівськими та адвокатськими організаціями звернулася до Зеленського з проханням призначити суддів нібито задля вирішення кадрової кризи в українських судах. При цьому,Згідно з Конституцією, лише тих суддів, які пройшли кваліфікаційне оцінювання, можна призначати на посаду безстроково.Також, аби призначити особу суддею, за законом це мають підтримати 11 членів ВККС, яка не працює з 2019 року, а призначення суддів без такої процедури буде незаконним.Активісти також повідомляють, що серед кандидатур є одіозні судді, наприклад, суддя Майдану Віктор Кицюк, який переслідував протестувальників за поїздку до Межигір’я. 26 червня 2018 році ВККС припинила оцінювання Кицюка, тобто він навіть не завершив тестування та не проходив співбесіди. Серед інших кандидатів — суддя Едуард Бовкун, якого ще у 2010 році спіймали на хабарі, судили, сумнівно закрили справу, і відтоді він не здійснює правосуддя.ГО зверталися до ВРП, але безрезультатно.Із огляду на це, громадські організації закликають президента залишити без розгляду це подання ВРП.Активісти нагадують, що невдовзі розпочне роботу Конкурсна комісія, покликана перезавантажити ВККС, яка має завершити процедуру оцінювання суддів з негативними висновками ГРД.Середзаяви - Фундація Dejure, ЦПК, "Автомайдан", Bihus.Info, рух "Чесно" та інші.: Голова Ради суддів Богдан Моніч запевнив, що делеговані Радою члени конкурсної комісії для відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) готові розпочати роботу й чекають на долучення до цього процесу делегованих у комісію міжнародних експертів.