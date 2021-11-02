Рівне:

Створення та просування сайтів

91 зі 135 суддів, поданих ВРП, не пройшли оцінювання – ГО звернулися до Зеленського

Головна / Актуально 26-ноя, 2021, 12:119 prov 89
Громадські організації закликають президента Володимира Зеленського в жодному разі не призначати безстроково на посади суддів, поданих Вищою радою правосуддя, які мають негативний висновок Громадської ради доброчесності та не пройшли кваліфікаційне оцінювання відповідно до закону. 


ДжерелоФундація Dejure
Деталі: Зазначається, що 18 листопада ВРП разом із суддівськими та адвокатськими організаціями звернулася до Зеленського з проханням призначити суддів нібито задля вирішення кадрової кризи в українських судах. При цьому, 91 зі 135 суддів, поданих президенту ВРП, мають негативний висновок Громадської ради доброчесності та є такими, що не пройшли кваліфікаційне оцінювання. 
Згідно з Конституцією, лише тих суддів, які пройшли кваліфікаційне оцінювання, можна призначати на посаду безстроково.
Також, аби призначити особу суддею, за законом це мають підтримати 11 членів ВККС, яка не працює з 2019 року, а призначення суддів без такої процедури буде незаконним.
Активісти також повідомляють, що серед кандидатур є одіозні судді, наприклад, суддя Майдану Віктор Кицюк, який переслідував протестувальників за поїздку до Межигір’я. 26 червня 2018 році ВККС припинила оцінювання Кицюка, тобто він навіть не завершив тестування та не проходив співбесіди. Серед інших кандидатів — суддя Едуард Бовкун, якого ще у 2010 році спіймали на хабарі, судили, сумнівно закрили справу, і відтоді він не здійснює правосуддя.
ГО зверталися до ВРП, але безрезультатно.
Із огляду на це, громадські організації закликають президента залишити без розгляду це подання ВРП.
Активісти нагадують, що невдовзі розпочне роботу Конкурсна комісія, покликана перезавантажити ВККС, яка має завершити процедуру оцінювання суддів з негативними висновками ГРД. 
Серед підписантів заяви - Фундація Dejure, ЦПК, "Автомайдан", Bihus.Info, рух "Чесно" та інші.
Нагадаємо: Голова Ради суддів Богдан Моніч запевнив, що делеговані Радою члени конкурсної комісії для відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) готові розпочати роботу й чекають на долучення до цього процесу делегованих у комісію міжнародних експертів.
Українська правда.
Схожі новини
У Зе!команді розповіли про "4 черпачки", якими Порошенко поливає Зеленського
Актуально

У Зе!команді розповіли про "4 черпачки", якими Порошенко поливає Зеленського

На Рівненщині в місцеві суди призначили трьох суддів
Головна / Рівненська область

На Рівненщині в місцеві суди призначили трьох суддів

Радивилівський районний суд не залишиться без суддів, Гощанський – очікує призначення
Головна / Рівненська область

Радивилівський районний суд не залишиться без суддів, Гощанський – очікує призначення

Суддям на Рівненщині не вистачає житла, але зарплата зростає
Головна / Рівненська область

Суддям на Рівненщині не вистачає житла, але зарплата зростає

Президент України призначив суддів на Рівненщину
Головна / Рівненська область

Президент України призначив суддів на Рівненщину

Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Календар
«    Ноябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Вгору