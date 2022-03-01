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Заявку України на вступ до ЄС зареєстрували. Розпочато процедуру розгляду

Україна і світ 01-мар, 2022, 07:409 prov 35
Заявку України на вступ до ЄС передали постійному представнику Франції, яка головує у Раді Євросоюзу. Розпочато процедуру її розгляду.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Всеволода Ченцова.
"Вручив підписану президентом України Володимиром Зеленським заявку на членство у Європейському союзі", - написав дипломат.
За його словами, заявку України зареєстрували. Тепер розпочався процес її розгляду.
За даними низки британських ЗМІ, заявку України на вступ до ЄС можуть розглянути упродовж 1 березня.
Нагадаємо, вчора Зеленський повідомив, що Україна звернулася до Європейського союзу щодо приєднання до блоку за новою спеціальною процедурою.
Зазначимо, лідери восьми країн Євросоюзу підтримали негайне надання Україні перспектив вступу.
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