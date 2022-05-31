Лідери ЄС домовилися частково заборонити імпорт російської нафти та виключити Сбербанк від SWIFT

Лідери країн Європейського Союзу домовилися про часткову заборону на імпорт російської нафти та виключити Сбербанк від SWIFT.
Про це повідомив
президент Євроради Шарль Мішель.“Угода про заборону експорту російської нафти до ЄС. Це одразу покриває більше ? імпорту нафти з росії, скорочуючи величезне джерело фінансування військової машини”
, - написав президент Євроради у Twitter.
При цьому він додав, що це максимальний тиск на росію з метою припинення війни.
Санкції
Водночас, Шарль Мішель написав, що пакет санкцій включає й інші жорсткі заходи. Зокрема, від міжнародної банківської системи передачі та здійснення платежів SWIFT буде виключено найбільший банк росії – Сбербанк.
Допомога Україні
Президент Євроради написав, що організація далі допомагатиме Україні. Разом із країнами Великої сімки ЄС готовий надати Україні 9 мільярдів євро.