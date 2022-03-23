Канцлер Німеччини несподівано для всіх закликав ввести ембарго на російські нафту й газ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц несподівано для всього світу закликав припинити імпорт російських вуглеводнів. Тобто фактично припинити транспортувати з Росії нафту та газ.
Джерело: телеграм ВВС
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Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що європейські санкції щодо Росії мають бути не короткостроковим заходом, але тривалішим конфліктом.
Він особливо наголосив на необхідності покласти край німецькій залежності від імпорту російських нафти, газу та вугілля якнайшвидше і гранично інтенсивно.
"Європа, разом зі своїми друзями, ввела небачені за своєю жорсткістю щодо такої великої країни санкції. І видно, що вони впливають, - сказав Шольц на прес-конференції в Берліні. - У рамках цього ми також думаємо про інструменти, які надавали був би такий самий ефект на агресора, але при цьому мали мінімальні наслідки для економічного розвитку у нас вдома і щоб ми могли потягнути ці санкції".
Багато хто на Заході висловлює невдоволення тим, що незважаючи на розв'язану Росією війну європейські країни продовжують закуповувати в Росії вуглеводні, забезпечуючи таким чином постійне надходження грошей для її економіки та фінансування військової кампанії.
До речі, досі Німеччина завжди виступала проти ембарго на російські нафту та газ.