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Путіна змусять сісти за стіл переговорів: у МВС назвали вирішальний для Росії фактор

Війна з московитами / Актуально 09-мар, 2022, 09:159 prov 0
Президента країни-агресора Володимира Путіна можуть змусити сісти за стіл переговорів щодо війни в Україні. Вирішальним фактором для цього може стати витіснення Росії з нафтогазового ринку глобального світу.
Таку думку висловив радник очільника Міністерства внутрішніх справ України Вадим Денисенко на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що перед тим, як Росію змусять до переговорів, окупанти намагатимуться отримати хоча б одну перемогу у війні в Україні.
"Головний удар – це Маріуполь і спроба щось зробити в Києві. Тому наша задача – вистояти наступні 7-10 днів. Далі, з великою долею імовірності, Путіна змусять сідати за стіл переговорів", – зазначив він.
Денисенко додав, що нині в РФ не можуть не розуміти як далеко зі своєю авантюрою зайшов Путін.
"Ми стали занадто важливими для світу. Весь світ змушений зараз грати в гру "як зменшити ціну на газ" і одним з найважливіших елементів по зниженню ціни є вирішення українського питання", – сказано в повідомленні.
Посадовець також зазначив, що нинішня історія з нафтою (відмова США від російської нафти та газу) може змусити Китай включатися в переговори щодо України.
"Китай не чекав, що РФ зав’язне в Україні. І нинішня історія з нафтою змушує Китай включатися в переговори по Україні. І тут не виключена навіть ситуація, коли Китай почне переговори з США по врегулюванню нафтового питання", – вважає радник міністра.
На його переконання, війна, яку Росія розпочала проти України, стала каталізатором для глобального переділу ринку енергоносіїв у всьому світі.
"США спробує обмежити роль РФ у світовому газонафтовому балансі в наступні кілька років (нафта є ключовим драйвером російської економіки). РФ можуть (мають) замінити Іран, Венесуела, країни Перської затоки і перш за все Саудити. Зараз США працює на всіх трьох напрямках", – зазначив Денисенко.
Нагадаємо: США запровадили нафтове ембарго Росії 8 березня – законопроєкт уже розроблено, повідомив президент США Джо Байден. При цьому на американському ринку частка російських енергоресурсів становить лише 7-8%.
Таку ж норму ухвалити в ЄС буде складно, оскільки Європа залежить від російських енергоресурсів, зокрема й нафти. Для введення нафтового ембарго європейським країнам потрібно більше часу.
У разі запровадження нафтового ембарго Росія фактично повторить долю Ірану. Президент РФ Володимир Путін розв'язав повномасштабну війну проти України, внаслідок чого зруйнував економіку власної країни.
news.obozrevatel.com.

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