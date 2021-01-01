Україна врятувала Захід, тепер ми всій їй винні, – представник ОБСЄ

Представник Комісії з безпеки та співробітництва в Європі, а також ОБСЄ, Пол Массаро наголосив на важливості боротьби українців з ворогом.

Массаро зазначив, що Україна успішно протидіє Росії, чим рятує Захід.

Якби бліцкриг Путіна вдався, ми б засудили його і повернулися до звичайного режиму. Китай мав би вільні руки для вторгнення на Тайвань. Наші дивізії знищили б нас,– заявив він.Однак додав, що Володимир Зеленський відмовився від евакуації з Києва. "Тепер ми єдині. Ми зобов'язані Україні", – підсумував Массаро.