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Постпред України в ООН закликав Червоний Хрест допомогти з вивезенням тисяч тіл до РФ

Війна з московитами 08-мар, 2022, 09:409 prov 0


Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста надати Україні допомогу з вивезення багатьох тисяч трупів російських солдатів, що розкладаються на полях України.
Як передає власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку, про це він заявив у понеділок під час засідання Ради Безпеки ООН щодо гуманітарної ситуації в Україні.
«З огляду на те, що російське керівництво намагається приховати реальні втрати та рішуче заперечує будь-які розмови щодо способів повернення тіл їхніх солдатів, Україна стикається з додатковою загрозою кризи у сфері охорони здоров’я. Ідеться про багато тисяч тіл, що розкладаються на полях України - про тіла російських солдатів», - зазначив він.
У зв’язку з цим Україна закликає Міжнародний комітет Червоного Хреста створити базу даних знищених окупантів та військовополонених на базі Центрального агентства МКЧХ з розшуку зниклих, а також надати допомогу в поверненні останків вбитих загарбників до росії, зазначив постпред.
Як повідомляв Укрінформ, керівництво росії категорично відмовляється забирати з України своїх полеглих військовослужбовців. Про це заявила віцепрем’єр-міністр ? міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Міністерство оборони росії наказало ховати мертвих російських військових у братських могилах, в тому числі на території білорусі, а коли це неможливо – знищувати їхні тіла. Про це повідомило оперативне командування «Північ» на підставі службового документа російського міністерства оборони, який потрапив до українських військових.
ukrinform.ua.
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