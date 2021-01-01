ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ ВІД МОСКОВИТІВ ПОГОДИЛИСЯ 22 000 ДОБРОВОЛЬЦІВ З 52 КРАЇН СВІТУ

Крошити російських окупантів за вільну Україну погодилися понад 20 тисяч добровольці з 52 країн світу – вони погодилися воювати в Міжнародному добровольчому легіоні.
Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба під час брифінгу 6 березня.
"Це їхнє бажання, яке вони виявили. Україна їх не наймала і не стимулювала. Це їхня добровільна готовність воювати на стороні добра. Скільки всього їх – не маю права повідомляти... Але загальна кількість заявок уже майже 22 тисячі", – зазначив міністр.З його слів, нині у нашій країні вже "створені можливості" для громадян інших країн (окрім представників країн-окупантів), які можуть і хочуть стати на захист демократії від кацапських агресорів.
У зовнішньополітичному відомстві вказали, що мобілізація вільних людей світу "просто вражає", а усі запити від добровольців – зокрема досвідчених ветеранів бойових дій – оперативно опрацьовуються.
Як передає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при РНБО із посиланням на "Голос Америки", незабаром до України прибудуть 3 тисячі добре підготовлених американських вояків, які приєднаються до Міжнародного батальйону.
5.ua.