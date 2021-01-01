У МВС розповіли про ситуацію за ніч та розкрили плани окупантів

Бої не стихають на всіх напрямках.
Війна в Україні триває. Російські окупанти намагаються відвоювати нові території, але зазнають поразок. У їхніх планах – пробитися в Дніпропетровську, Полтавську та Черкаську області.
Про це в прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом украънських телеканалыв уранці 6 березня сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.
"Ніч у межах держави минула спокійно, якщо говорити більш-менш відносно. Були обстріли в Харкові. Продовжується дуже складна ситуація в низці міст Сумщини, перш за все в Охтирці і Тростянці. Це міста, в яких фактично немає електроенергії та водопостачання. Реально міста перебувають на межі гуманітарної катастрофи. У Тростянці росіяни просто обікрали всі магазини. Лише завдяки старанням місцевих фермерів, двох людей, випікається хліб і безкоштовно роздається людям", - сказав Денисенко.
Дуже складна ситуація в Маріуполі Донецької області.
"Учора не вдалося зробити жодних гуманітарних коридорів. Ситуація - на межі гуманітарної катастрофи", - констатує Денисенко.
Відбувся бій біля Балаклії Харківської області.
"Росіяни сьогодні спробували зробити прорив у районі Балаклії в сторону Дніпропетровщини, але їх зупинили. Розбита колона російської техніки. На Сумщині також відбувалися бої. Розбита невелика колона російської техніки", - розповів Денисенко.
У планах окупанів – "росіяни хочуть прорватися з однієї сторони з Лубен Полтавської області, з іншої сторони - до Канівської ГЕС".
"Ситуація в Києві цієї ночі була відносно спокійною. Але ми розуміємо, що на підступах до Києва стоїть величезна армада російської техніки. Ситуація в Ірпіні, Бучі, Гостомелі дуже складна, надскладна", - сказав Денисенко.
Радник міністра наголосив, що "ми знаємо, чого хоче ворог. І ми знаємо, як з ним боротися. Останні дні це точно показували".
ТСН.