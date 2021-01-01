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Росія дає "зелений коридор" для Маріуполя та Волновахи

Війна з московитами 05-мар, 2022, 10:329 prov 2

З Маріуполя та Волновахи відкриють гуманітарні коридори для цивільних

Про це повідомив Суспільному радник голови ОП Подоляк.
У Міноборони РФ заявили, що для цього з 09:00 діятиме режим тиші.
Нагадаємо, що на Донеччині окупанти продовжують обстрілювати мирних громадян, також вони хочуть влаштувати блокаду Маріуполю.
Про це пише у Фейсбуці начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Як зазначив він, окупанти наносять удари по всім районам міста. Обстріли не припиняються.
"Рашисти навмисно руйнують об'єкти критичної та комунальної інфраструктури. Один із залпів вони нанесли по комунальному підприємству "Комунальник", поставивши під загрозу міське господарство, що забезпечує життєдіяльність міста" йдеться у повідомленні.
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