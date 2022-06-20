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Україна отримала статус партнера-учасника ініціативи Тримор'я

Головна / Україна і світ 21-июн, 2022, 10:409 prov 0
Президент Польщі Анджей Дуда повідомив про надання Україні статусу партнера-учасника ініціативи Тримор'я.
Нова форма партнерства адресована потенційним країнам-членам ЄС. Про це Дуда розказав під час саміту країн Тримор'я в понеділок у Ризі, пише TVN 24.
За словами Дуди, лідери цієї ініціативи вирішили створити новий вид партнерства, адже переконані, що найближчим часом Україна отримає статус кандидата до Європейського Союзу.
Це новий тип партнерства, який призначений не лише для України. Ми сьогодні дали його Україні, але ми виходимо з того, що таке ж партнерство можуть розділити й ті країни, які розташовані в Центральній Європі і не є членами Євросоюзу, але прагнуть до нього приєднатися", - сказав він.
Дуда підкреслив, що всі країни Тримор'я виступають за надання Україні офіційного статусу кандидата в ЄС.
Україна неодноразово виявляла бажання приєднатися до Тримор'я. Раніше президент Володимир Зеленський заявляв про посилення співпраці в рамках Тримор'я. Він назвав Тримор'я ефективним тилом для будь-якої країни регіону.
gazeta.ua.
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