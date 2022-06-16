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Шольц, Макрон та Драгі прибули в Україну

Війна з московитами / Україна і світ 16-июн, 2022, 08:189 prov 4
Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі приїхали в Україну 16 червня.
Лідери трьох країн зустрінуться у Києві з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє видання Rai News.
Раніше їхня поїздка неодноразово анонсувалася, але офіційного підтвердження не отримувала.
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко із посиланням на італійське телебачення також сьогодні повідомив, що прем'єр Італії, президент Франції й канцлер Німеччини вже прибули в Україну. Пізніше він офіційно підтвердив цю інформацію.
Візит відбувається напередодні рішення Європейської комісії щодо надання Україні статусу кандидата в члени Європейського Союзу. Він покликаний показати солідарність Заходу з Україною.
Фото: Rai News
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