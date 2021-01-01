Прем'єри Польщі, Чехії та Словенії їдуть до Києва на зустріч із українським керівництвом

Вони зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.
Прем'єри Польщі, Чехії та Словенії сьогодні, 15 березня, відвідають Київ і зустрінуться із прем'єром України Денисом Шмигалем і президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляється на сайті польського уряду.
За її інформацією, до делегації увійдуть глава польського уряду Матеуш Моравецкі, віце-прем'єр Ярослав Качиньські, прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала та прем'єр-міністр Словенії Янез Янша.
"Голова Ради міністрів Матеуш Моравецький та віцепрем'єр Ради міністрів, голова Комітету з національної безпеки та справ оборони Ярослав Качинський разом із прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою та прем'єр-міністром Словенії Янезом Яншою їдуть сьогодні до Києва як представники Європейської ради на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем", - йдеться у повідомленні.
ТСН.