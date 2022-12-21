Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вирушив до США у рамках першого закордонного візиту за межі України після початку російського повномасштабного вторгнення 24 лютого.
Про це президент написав у своєму Twitter.
Зеленський зазначив, що обговорить з президентом США Джо Байденом співпрацю України та Сполучених Штатів та виступить у Конгресі і проведе низку двосторонніх зустрічей.
У ніч на середу численні джерела у США повідомили про візит до Сполучений Штатів Америки президента України Володимира Зеленського.
21 грудня вранці Офіс президента України офіційно підтвердив візит Зеленського до Сполучених Штатів.
Глава держави не полишав Україну від початку повномасштабної війни у лютому 2022 року.
За даними ЗМІ, президент США Джо Байден планує оголосити про виділення нового безпекового пакету Україні, що включатиме системи ППО Patriot.
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