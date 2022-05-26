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Зеленський підтримав петицію про візовий режим з рф і дав доручення уряду

Україна і світ / Актуально 26-май, 2022, 09:169 prov 0
Президент Володимир Зеленський підтримав петицію щодо запровадження в Україні візового режиму для громадян росії.
Джерело: відповідь Зеленського на електронну петицію на сайті ОП
Дослівно: "Дякую всім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію.
На тлі повномасштабної російської агресії порушене питання є важливим і нагальним, відтак необхідність посилення режиму контролю за в’їздом громадян рф на територію України підтримую.
З урахуванням викладеного прем’єр-міністрові Денису Шмигалю надіслано відповідного листа з проханням опрацювати вказане питання".
Деталі: Петицію "Створити візовий режим для громадян російської федерації" на сайті президента оприлюднили 11 лютого 2022 року.
Інціатором вказаний громадянин Микита Мазура.
Петиція набрала майже 27 тисяч голосів. 
Вказано, що Зеленський її "успішно підтримав".
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