Зеленський у Бундестазі звинуватив Німеччину у сприянні Росії

Президент України Володимир Зеленський поклав на Німеччину частину відповідальності за напад Росії на Україну і загибель тисяч цивільних унаслідок російської агресії.
«Коли ми говорили вам, що «Північні потоки» – це зброя і підготовка до великої війни, ми чули у відповідь, що це економіка. Економіка. А це був цемент для нової Стіни. Коли ми запитували вас – що має зробити Україна, щоб стати членом НАТО? Ми чули у відповідь – такого рішення на столі немає і не буде... Як ви зволікаєте й зараз – з питанням про вступ України в Євросоюз. Для вас це політика. А насправді це каміння. Каміння для нової Стіни. Коли ми просили про превентивні санкції – такі, щоб агресор відчув, що ви – сила, ми бачили затягування. Ми відчули спротив. Ми зрозуміли, що ви хочете продовжувати торгувати з Росією», – сказав Зеленський 17 березня у виступі по відеозв?язку в німецькому Бундестазі.
Водночас президент України подякував громадянам Німеччини за допомогу українцям.
«Німецький народе! Я вдячний усім, хто підтримує нас. Звичайним німцям, які щиро допомагають українцям на вашій землі. Журналістам, які роблять свою справу чесно, показуючи усе зло, яке Росія принесла до нас. Вдячний тому німецькому бізнесу, який поставив мораль і людяність вище за бухгалтерію. І вдячний політикам, які все ж намагаються... Намагаються зламати цю Стіну», – відзначив глава української держави.
Німеччина, яка є провідною економікою Європейського союзу і одним із політичних лідерів цього об?єднання, тривалий час продовжувала готуватися до запуску газопроводу «Північний потік-2» та зберігала максимально можливі за умов санкційного режиму економічні зв?язки з Росією.
radiosvoboda.org.