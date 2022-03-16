Зеленський підписав закон про заборону російської пропаганди в Україні: що він передбачає

За повідомленням Верховної Ради відповідно до закону, друкованим ЗМІ, телебаченню та радіо заборонено виправдовувати, визнавати правомірною та заперечувати збройну агресію РФ проти України, яка триває з 2014 року. Зокрема, заборонено представляти російську агресію проти України як “внутрішній конфлікт”, “громадянський конфлікт”, “громадянська війна”, заперечувати тимчасову окупацію частини української території.
Також заборонено прославляти заяви та дії осіб, які здійснюють збройну агресію Росії проти України. Йдеться про:
- осіб, які здійснювали збройну агресію Росії проти України,
- представників збройних формувань країни-агресора,
- нерегулярних незаконних збройних формувань,
- озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих РФ,
- представників окупаційних адміністрацій,
- представників підконтрольних Росії самопроголошених органів, називаючи їх “повстанцями”, “ополченцями”, “ввічливими військовими людьми”.
prm.ua.