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МВС вже видало цивільним громадянам десятки тисяч автоматів

Війна з московитами 15-мар, 2022, 09:079 prov 0
Монастирський нагадав, що влада ухвалила закон про забезпечення участі цивільних осіб у захисті країни у період воєнного часу.
Від початку війни Росії проти України цивільні отримали десятки тисяч одиниць зброї.
Про це розповів міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі телемарафону Uа разом.
Монастирський нагадав, що влада ухвалила закон про забезпечення участі цивільних осіб у захисті країни у період воєнного часу. Він надає можливість отримання вогнепальної зброї цивільними.
За словами міністра, кожен громадянин України може звернутися до поліції, довести, що він дійсно працює на захист України, працює або перебуває в лавах територіальної оборони, добровольчих формувань, територіальних громад, та отримати відповідну зброю, насамперед — автоматичну.
"Ми вже видали кілька десятків тисяч автоматів у всій країні", — уточнив очільник МВС.
Міністр повідомив, що наразі зброю планують роздавати населенню на Рівненщині та Волині — з огляду на загрозу з Білорусі.
"Обов'язково зброя роздається також у Харківській області, у тих областях, які є прифронтовими, а також у Києві та Київській області", — додав він.
ТСН.
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